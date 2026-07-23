En los últimos meses, una mezcla de café usado y detergente comenzó a ganar protagonismo como alternativa para facilitar la limpieza del hogar. Se trata de un truco casero que sirve para desengrasar, eliminar olores y reutilizar un residuo cotidiano.

La propuesta, popular entre quienes promueven prácticas sustentables, consiste en reutilizar los restos del café molido para potenciar la acción del detergente frente a la grasa, la suciedad difícil y algunos olores persistentes. De esta manera, además de mejorar la limpieza, se le da un nuevo uso a un residuo que habitualmente termina en la basura.

Imagen ilustrativa IA Chat GPT

Beneficios de mezclar café usado con detergente

Los posos de café poseen una textura ligeramente abrasiva que ayuda a remover residuos adheridos sin dañar superficies resistentes. Al mezclarlos con detergente, se combina esa acción mecánica con el poder desengrasante del jabón, logrando una limpieza más eficiente.

Esta preparación suele utilizarse para eliminar grasa acumulada en:

Ollas

Sartenes

Hornallas

Tablas de cortar

Otros utensilios de cocina

Mientras el detergente facilita la disolución de aceites y restos de comida, el café contribuye a desprender la suciedad más difícil.

¿Para qué sirve reutilizar el café usado?

Además de reforzar la limpieza, esta mezcla casera permite aprovechar un material que normalmente se desecha. Los restos de café también ayudan a disminuir ciertos olores, ya que tienen capacidad para:

Absorber aromas Contribuir a que distintos espacios de la cocina se mantengan más frescos

Su reutilización representa, además, una opción económica y amigable con el ambiente, ya que reduce la generación de residuos y evita recurrir a otros productos específicos para algunas tareas domésticas.

Cómo preparar la mezcla casera para limpiar

La preparación es sencilla: solo hay que combinar una pequeña cantidad de café usado con unas gotas de detergente hasta formar una pasta de consistencia espesa. Luego, se aplica sobre la superficie que se desea limpiar con ayuda de una esponja y, una vez finalizada la limpieza, se enjuaga con abundante agua caliente.

Se recomienda no utilizar esta mezcla sobre materiales delicados o muy porosos, ya que podrían mancharse. También es conveniente dejar secar previamente los posos si conservan demasiada humedad, para evitar la formación de moho.

Aunque este truco resulta útil para la limpieza diaria, no reemplaza los productos formulados para eliminar suciedad muy incrustada o de alta resistencia.