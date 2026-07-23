Es oficial | México bloqueará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite migratorio

Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali son las primeras ciudades en implementar una medida que impacta de manera directa a los ciudadanos que han pospuesto la renovación de su pasaporte, un proceso que numerosos viajeros tienden a atrasar hasta el momento final.

No se otorgará un período de gracia a aquellos que sean identificados con documentación caducada al momento de ingresar al país.

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

Qué ciudades fronterizas restringirán el ingreso a extranjeros con el pasaporte sin renovar

La restricción no distingue nacionalidad: cualquier ciudadano quedará impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado.

La medida aplica de manera simultánea en las tres alcaldías con mayor flujo migratorio del norte del país. Se trata de puntos de entrada que reciben en conjunto a millones de personas por año, tanto turistas como residentes que cruzan a diario por razones laborales, familiares o comerciales.

Esto incluye a visitantes frecuentes con residencias en zonas limítrofes que históricamente gozaron de criterios más flexibles en los controles.

Es oficial | Estos mexicanos podrán cruzar la frontera legal de USA sin visa. Fuente: archivo

Restricciones para cruzar la frontera desde Tijuana

Todo ciudadano mexicano que planee abandonar el país a través de cualquier punto fronterizo debe llevar consigo un pasaporte mexicano que esté vigente. Solo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está autorizada para emitir dicho documento. La posesión de un pasaporte caducado imposibilita el embarque o cualquier tipo de cruce.

Esto se debe a que el pasaporte es un documento esencial para garantizar la identidad y nacionalidad del viajero.

Además, la validez del pasaporte es fundamental para el cumplimiento de las normativas internacionales de seguridad.

Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) o visa láser

No obstante, para abandonar México a través de este cruce, es indispensable llevar una identificación válida. En el caso de los viajes hacia el interior de EE.UU. o mediante vías aéreas, se exige poseer un pasaporte junto con una visa B1/B2.

Para los ciudadanos mexicanos que buscan ingresar a EE.UU. mediante la frontera terrestre sin un pasaporte completo, la BCC concede acceso a una zona restringida de 25 millas en California.

El puente peatonal Cross Border Xpress (CBX), que une el aeropuerto de Tijuana con San Diego, requiere: un pasaporte mexicano válido, una visa estadounidense vigente, un pase de abordar y un boleto CBX (con validez de un año desde la fecha de compra).

Si la permanencia en EE.UU. excede 30 días o la distancia del viaje supera 40 km. al interior, también se requiere permiso I-94 emitido por las autoridades migratorias de EE.UU.

Garita Mexicali II (Calexico East).

Garita Mexicali I (Centro - Calexico West)

Los extranjeros que deseen cruzar la frontera norte terrestre deben gestionar la Forma Migratoria Múltiple (FMM), que se encuentra disponible en su formato electrónico. El INM ha implementado la FMMd (electrónica), que es aplicable únicamente para los cruces terrestres por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Es esencial que, al salir, el extranjero conserve y entregue la parte correspondiente al registro de salida, la cual debe contar con el sello migratorio de entrada.

La BCC (zona fronteriza Mexicali-Calexico) permite el acceso en un radio de 25 millas en California y su uso es obligatorio en cruces terrestres.

Para el ingreso a zonas que se ubiquen fuera de este perímetro, será necesario presentar pasaporte y visa B1/B2.