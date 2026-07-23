Confirmado | En agosto retirarán licencias de conducir y pueden suspender a los conductores que acumulen estas faltas. (Representación creada con IA)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) cuenta con facultades para suspender o cancelar licencias de conducir en determinados casos previstos por la Ley de Movilidad de la CDMX. Estas medidas aplican únicamente en la capital del país y buscan sancionar conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Durante agosto, las autoridades continúan aplicando las disposiciones vigentes para quienes cometan infracciones graves o acumulen sanciones suficientes para perder el derecho a conducir. La medida no es federal y su aplicación depende de la legislación de la Ciudad de México.

¿En qué casos la SEMOVI puede suspender o cancelar una licencia de conducir?

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, existen diversas situaciones en las que la autoridad puede suspender o cancelar una licencia de conducir.

Uno de los casos más conocidos es conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias. Cuando un conductor es sancionado por primera vez mediante el programa Conduce sin Alcohol (Alcoholímetro), la licencia puede ser suspendida durante un año, además de requerirse la asistencia a un tratamiento contra las adicciones.

En caso de reincidencia, la suspensión puede extenderse hasta tres años y, dependiendo de la gravedad del caso, la autoridad también puede determinar la cancelación definitiva de la licencia.

La acumulación de puntos también puede provocar la pérdida de la licencia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) administra un sistema de puntos para registrar las infracciones de los conductores.

Cada falta resta puntos al historial y, cuando un conductor acumula 12 puntos de penalización, la licencia puede ser cancelada conforme a la normativa vigente. Asimismo, acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad o al Reglamento de Tránsito dentro de un mismo año también puede generar sanciones administrativas.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Otras causas por las que una licencia puede ser cancelada en la Ciudad de México

Además del sistema de puntos y de las sanciones relacionadas con el Alcoholímetro, la legislación contempla otras causas por las que una licencia puede perder su vigencia.

Entre ellas se encuentran:

Provocar accidentes de tránsito con víctimas graves o fallecidas.

Acumular sanciones derivadas del programa Conduce sin Alcohol.

Ocasionar daños al mobiliario urbano , como semáforos, postes o señales de tránsito.

No reparar los daños causados a terceros o a sus bienes cuando así corresponda.

Presentar problemas físicos o médicos que afecten de manera importante la capacidad para conducir con seguridad, siempre que la autoridad determine la necesidad de realizar evaluaciones médicas o de manejo.

Estas disposiciones forman parte de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y aplican exclusivamente dentro de la capital del país, por lo que las reglas pueden variar en el resto de las entidades federativas.