Sujetar el móvil con la mano al conducir resta 6 puntos del carné, también con el coche parado en un semáforo en rojo.

Sujetar el teléfono móvil con la mano mientras se conduce puede costar 6 puntos del carné de conducir y 200 euros de multa en España. La norma no se limita a cuando el vehículo está en movimiento: también puede aplicarse con el conductor detenido ante un semáforo en rojo.

La Ley 18/2021 elevó de 3 a 6 los puntos que se pierden por sujetar el móvil con la mano al conducir, desde el 21 de marzo de 2022. Es una infracción grave de la Ley de Tráfico, con multa de 200 euros.

Por qué pueden multar aunque el coche esté parado

Al detenerse en un semáforo en rojo, el conductor cumple la señal, pero no deja de conducir: el vehículo sigue integrado en la circulación.

La instrucción de la DGT sobre criterios sancionadores contempla expresamente el caso de un vehículo parado en el carril de circulación con el semáforo en rojo. Por eso, esperar a que cambie la luz no permite responder un mensaje con el móvil en la mano. Lo mismo vale para un atasco.

Qué ocurre si el móvil está en un soporte

Los 6 puntos se pierden por usar el teléfono sujetándolo con la mano, pero eso no significa que cualquier manipulación en un soporte esté permitida. La ley prohíbe usar durante la conducción teléfonos, navegadores u otros sistemas de comunicación, salvo que se haga sin manos y sin cascos ni auriculares. Además, usar manualmente un navegador, otro sistema de comunicación o el móvil en condiciones distintas a sujetarlo resta 3 puntos.

Cuándo sí se puede utilizar el móvil

Solo cuando el conductor ha terminado la conducción y el vehículo está estacionado en un lugar permitido. Detenerse ante un semáforo o quedar atrapado en un atasco no equivale a estacionar. La misma lógica se aplica en otras situaciones con el coche parado, como los peajes.