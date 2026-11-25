El excedente queda sujeto al pago del impuesto, conforme a la fracción XV del artículo 93.

Los trabajadores mexicanos que reciban una prima vacacional superior al límite establecido por la ley deberán pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por la cantidad que rebase ese monto.

Así lo establece el artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que contempla una exención fiscal para esta prestación laboral .

La normativa establece que una parte de la prima vacacional puede quedar libre de ISR, mientras que el excedente estará sujeto al pago del gravamen, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación fiscal.

¿Cuál es el límite de la prima vacacional que está exento de ISR?

El artículo 93, fracción XIV, de la LISR establece que las primas vacacionales que los patrones otorguen a sus trabajadores durante el año calendario, en forma general, estarán exentas hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador.

Esto quiere decir que la exención tiene un tope. Pero cuando la prestación supera el límite previsto, la parte excedente debe pagar ISR.

La disposición no significa que todos los empleados deban pagar impuestos por recibir este beneficio. Shutterstock

¿Qué trabajadores deberán pagar ISR por su prima vacacional?

La r etención dependerá del monto que reciba cada empleado y de cuánto supere el límite de exención establecido en la legislación. Para identificar cómo se aplica la disposición, hay que considerar: