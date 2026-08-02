truco casero de banana y bicarbonato de sodio

Mezclar cáscaras de plátano, bicarbonato de sodio y agua es una opción práctica para quienes buscan soluciones de limpieza caseras utilizando ingredientes que normalmente terminarían en la basura. Además de ser una alternativa económica, permite aprovechar al máximo los residuos orgánicos del hogar.

Cada ingrediente cumple una función específica. Las cáscaras de plátano aportan una textura que facilita la aplicación de la preparación sobre distintas superficies, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como un limpiador suave que ayuda a desprender la suciedad y a neutralizar olores desagradables.

Mezclar cáscara de plátano con bicarbonato de sodio: por qué se recomienda y para qué sirve

¿En qué puede utilizarse esta mezcla?

Esta preparación casera puede emplearse para diversas tareas de limpieza, entre ellas:

Limpiar encimeras y otras superficies lavables.

Retirar suciedad superficial.

Higienizar macetas.

Reducir malos olores en botes de basura y desagües.

Limpiar recipientes y cubetas antes del lavado.

Cómo preparar esta mezcla casera

Para preparar el truco casero de la cáscara de banana con bicarbonato de sodio solo necesitas:

Las cáscaras de dos plátanos.

Dos cucharaditas de bicarbonato de sodio.

Una taza de agua.

Paso a paso

Corta las cáscaras de plátano en trozos pequeños. Colócalas en la licuadora junto con el agua. Licúa hasta obtener una mezcla uniforme. Incorpora el bicarbonato de sodio y vuelve a mezclar. Vierte la preparación en un recipiente para facilitar su uso.

¿Cómo aplicarla?

Con ayuda de una esponja o un paño suave, distribuye la mezcla sobre la superficie que deseas limpiar.

Lo recomendable es dejarla actuar durante unos minutos para facilitar que la suciedad se desprenda y, posteriormente, frotar con suavidad antes de retirar los residuos con agua o un paño limpio.

Al utilizar cualquier preparación de limpieza, es aconsejable usar guantes para proteger las manos y evitar el contacto directo con los ojos o el rostro durante su aplicación.