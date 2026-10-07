La petrolera brasileña Petrobras anunció este viernes un nuevo descubrimiento de petróleo en el pozo exploratorio Morpho, ubicado frente a la costa amazónica del país. El anuncio se suma al hallazgo de hidrocarburos que la compañía había informado en agosto en la misma región.

Según informó EFE, el nuevo hallazgo corresponde a una zona adicional con presencia de crudo, identificada durante una etapa más profunda de perforación del pozo, realizada para analizar otros sectores con potencial exploratorio.

Ubicación estratégica del pozo Morpho

El pozo Morpho se encuentra a aproximadamente 175 kilómetros de la costa del estado amazónico de Amapá, dentro de la cuenca de Foz do Amazonas. La perforación se desarrolla en una zona marítima con una profundidad de agua de 2,886 metros.

Petrobras, operadora del bloque y titular del 100 % de participación en el área, señaló que el descubrimiento fue confirmado mediante “registros eléctricos, indicios observados en las rocas y muestras de fluidos obtenidas durante la perforación”.

La petrolera invertirá US$ 2.500 millones en la región entre 2026 y 2030. Shutterstock

Evaluación del potencial petrolero

La compañía informó que continúan los análisis de laboratorio sobre las muestras extraídas. Los resultados serán integrados con el resto de los datos obtenidos durante la perforación para determinar las características de los sistemas petroleros y medir el potencial de recursos existentes en la cuenca.

Respecto del descubrimiento comunicado en agosto, la empresa destacó en un informe oficial que “los análisis ya realizados confirman la buena calidad del petróleo hallado”, un dato considerado clave para avanzar con futuros desarrollos en la zona.

De esta manera, tras este nuevo hallazgo, Petrobras prevé finalizar la perforación del pozo Morpho y continuar con la evaluación técnica de las formaciones geológicas identificadas. El objetivo es obtener una visión más completa del potencial productivo del área antes de definir nuevas etapas de exploración.

La apuesta por la Margen Ecuatorial y las controversias ambientales

El pozo forma parte de la denominada Margen Ecuatorial brasileña, una extensa región que Petrobras considera fundamental para ampliar sus reservas de petróleo y gas. Esta área es vista por la compañía como una pieza estratégica para sostener el abastecimiento energético del país durante las próximas décadas, especialmente en el contexto de la transición energética.

Sin embargo, el avance de la exploración en la región no está exento de controversias. Organizaciones ambientalistas han manifestado su preocupación por la cercanía de los proyectos a la desembocadura del río Amazonas y advierten sobre las consecuencias que podría generar un eventual derrame de petróleo en ecosistemas de enorme valor ecológico.

A pesar de esas objeciones, a comienzos de septiembre el Gobierno brasileño autorizó a Petrobras a perforar otros tres pozos en la misma región. Estas nuevas áreas se localizan a unos 175 kilómetros de la costa y a cerca de 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas .

Una inversión récord para impulsar la producción

Como parte de su estrategia de expansión, Petrobras proyecta invertir 2,500 millones de dólares entre 2026 y 2030 en la Margen Ecuatorial.

Se trata de la mayor apuesta de Brasil para incrementar su producción de crudo en las próximas décadas y fortalecer el papel del sector petrolero en la economía nacional.