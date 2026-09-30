Parte de la caída de la exportación de crudo de Pemex se redirigió a las refinerías.

En esta noticia Se dispara producción de combustibles

La extracción de petróleo de Pemex se ubicó en 1.336 millones de barriles en agosto, su menor nivel desde Petróleos Mexicanos tiene registros y una caída anual de 2.7%.

En esta misma línea, la petrolera reportó una caída de prácticamente 45% en la exportación de crudo, que se ubicó en apenas 275.7 mil barriles diarios, también un mínimo histórico.

Las ventas al extranjero de Pemex se ubican en la misma tendencia, al ubicarse 47.2% por debajo de la meta establecida para este año por la Secretaría de Hacienda, lo que pega tanto en los ingresos de la empresa como en los del país.

El reporte también fue publicado con v días de retraso y es el segundo mes consecutivo que la petrolera incumple con su calendario de reportes.

Se dispara producción de combustibles

Parte de la caída de la exportación de crudo se explica por el reenvío del hidrocarburo al sistema de refinación de Pemex.

En las siete plantas que tiene el país, la producción de combustibles aumentó de forma acelerada.

La producción de diésel subió más de 100 mil barriles anuales, pues en agosto del año pasado se obtuvieron 211.9 mil barriles diarios, mientras que para el mismo mes de 2026, la producción de ese combustible se disparó a 316.3 mil barriles, buscando amortiguar el impacto internacional en los precios del diésel que en Estados Unidos están en niveles récord, debido a la guerra que desató Donald Trump contra Irán a finales de febrero.

A esto se suma un incremento de 80.4 mil barriles diarios de gasolinas, que pasaron de 358.9 mil barriles diarios en agosto de 2025 a 439.3 mil diarios en el mismo mes, pero de este año.

Contexto global y balance operativo

Esta reconfiguración en la estrategia productiva refleja el esfuerzo de la petrolera por priorizar el abastecimiento interno, logrando aumentar la producción conjunta de gasolinas y diésel a 755.6 mil barriles diarios en agosto de 2026 y reduciendo las importaciones de estos combustibles en un 24% y 26%, respectivamente. Sin embargo, el cambio de rumbo expone la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante la caída sostenida en los ingresos por exportación de crudo, la cual registró un mínimo histórico de 275.7 mil barriles diarios (un 47.2% por debajo de la meta fijada por la SHCP).

A su vez, el incremento en el procesamiento local —que incluyó un descenso del 30% en la producción de combustóleo para ubicarse en 174.4 mil barriles diarios— plantea retos operativos e infraestructura considerables para mantener la eficiencia en el sistema nacional de refinación.

El comportamiento de los precios internacionales, cuyo promedio de exportación para la mezcla mexicana se ubicó en 77.4 dólares por barril entre enero y agosto frente a los 78.4 dólares presupuestados, será determinante en los próximos meses para evaluar si esta estrategia logra compensar la menor entrada de divisas al país.