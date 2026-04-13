El Registro Civil de la Zona Norte reportó una disminución en los matrimonios entre extranjeros y mexicanos en Ciudad Juárez durante 2025. Según cifras oficiales, se realizaron 176 enlaces de este tipo, una cifra menor a la de años previos. Pese al descenso, la dinámica fronteriza sigue impulsando estas uniones, consolidando a la ciudad como un punto neurálgico de integración binacional. De acuerdo con la titular de la dependencia, Karla Ivette Gutiérrez Isla, los ciudadanos de Estados Unidos encabezan estos registros. Entre el 80% y 85% de los enlaces involucran a personas con nacionalidad estadounidense, muchas de las cuales ya tienen una vida establecida en México. Esta tendencia refleja el fuerte vínculo social y familiar que existe en la región Juárez-El Paso. Un factor clave en estos datos es el perfil de los contrayentes, quienes suelen ser hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero. Aunque poseen doble nacionalidad, muchos optan por registrarse como extranjeros al casarse por razones administrativas. Esto facilita la validación de documentos emitidos en EE. UU. y agiliza trámites legales en ambos lados de la frontera. A diferencia de años anteriores, donde se registró un auge de uniones con ciudadanos de Venezuela o Cuba, la tendencia actual es más estable. Aquel repunte estuvo ligado a olas migratorias y procesos de regularización urgente. Hoy, los matrimonios responden más a una dinámica de convivencia permanente y familias asentadas que a necesidades migratorias inmediatas. La funcionaria señaló que la reducción en los enlaces también se debe a cambios en las condiciones migratorias de Estados Unidos. Al haber un flujo distinto de ciertas poblaciones, el volumen de trámites en el Registro Civil ha regresado a niveles habituales. No obstante, se mantienen registros de personas originarias de Guatemala, Honduras y otros países de Centroamérica. En conclusión, aunque las cifras de 2025 muestran un ajuste, la esencia de Ciudad Juárez como ciudad multicultural permanece intacta. El fenómeno de los matrimonios binacionales revela una realidad donde la nacionalidad y el territorio no limitan la formación de nuevos hogares.