El Gobierno de México endureció los controles migratorios y dejó en claro que viajar sin la documentación en regla ya no será tolerado. La medida establece que los ciudadanos mexicanos deberán cumplir estrictamente con los requisitos de vigencia del pasaporte para poder salir del país. La decisión apunta a evitar problemas cada vez más frecuentes en aeropuertos y fronteras, donde pasajeros con documentos vencidos o a punto de caducar terminaban varados o rechazados en sus destinos internacionales. A partir de ahora, no habrá excepciones. Las autoridades mexicanas remarcaron que contar con un pasaporte vigente no es opcional, sino una condición indispensable para cualquier viaje internacional. Esto implica no solo que el documento no esté vencido, sino que también cumpla con los estándares exigidos por otros países. En este sentido, se refuerza la conocida “regla de los 6 meses”: muchos destinos requieren que el pasaporte tenga por lo menos medio año de vigencia restante al momento de ingresar. Si no se cumple este requisito, el sistema migratorio puede bloquear directamente la salida del país, incluso si el vuelo ya está pago. La medida busca prevenir situaciones en las que los viajeros son rechazados en el exterior y deben regresar, generando pérdidas económicas y saturación en los sistemas aeroportuarios. Con esta nueva política, las autoridades migratorias y las aerolíneas deberán verificar con mayor rigor la documentación antes de permitir el embarque. Esto significa que cualquier irregularidad —ya sea un pasaporte vencido o próximo a caducar— será motivo suficiente para impedir el viaje. El endurecimiento de los controles también responde a un aumento de personas que intentaban renovar sus documentos a último momento, lo que provocaba colapsos en el sistema administrativo. Ahora, la responsabilidad recae completamente en el viajero, que deberá anticiparse y gestionar sus trámites con tiempo. Uno de los puntos clave de la normativa tiene que ver con los pasaportes vencidos hace mucho tiempo. Si el documento expiró hace más de 10 años, ya no se considera una renovación simple. En esos casos, el trámite debe realizarse como si fuera la primera vez, lo que implica presentar documentación adicional y enfrentar tiempos de espera más largos. Para los mexicanos que residen en el extranjero, existen algunas flexibilidades en cuestiones administrativas —como la posibilidad de utilizar documentos vencidos para ciertos trámites electorales—, pero esto no aplica para viajar. Para cruzar fronteras, el pasaporte vigente sigue siendo obligatorio sin excepciones. En definitiva, la nueva medida busca ordenar el sistema migratorio y evitar inconvenientes que afectan tanto a pasajeros como a autoridades. La recomendación es clara: revisar la vigencia con anticipación y realizar la renovación del pasaporte antes de planificar cualquier viaje