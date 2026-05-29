Estados Unidos le retirará el pasaporte a la totalidad de los colombianos que arriben con esta versión del documento (Fuente: edición propia).

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Las autoridades de control fronterizo en Estados Unidos tienen la potestad de desconocer o confiscar pasaportes de cualquier país, incluida Colombia, en los casos en que el documento evidencie alteraciones que comprometen su autenticidad, tales como daños físicos, modificaciones no autorizadas o interferencias que dificulten la verificación de su validez. Frente a tales circunstancias, el pasaporte deja de ser considerado como un documento válido para ingresar al territorio estadounidense.

Con el aumento de viajeros durante la temporada alta, un buen número de colombianos busca identificar qué tipo de deterioros pueden generar un rechazo en el punto de entrada y cuáles son los procedimientos que deben seguir si su pasaporte presenta marcas irregulares, humedad, quiebres pronunciados u otros signos de deterioro que podrían activar alertas ante las autoridades migratorias.

Estados Unidos podría cancelar pasaportes colombianos con daños o signos de manipulación

Ejemplos de condiciones que invalidan un pasaporte:

Humedad, derrames u otros líquidos que alteren la impresión o vuelvan ilegible la página de datos.

Desgarros o roturas significativas en la libreta o en la sección que contiene la identidad del viajero.

Marcas no oficiales , como tintas, rayones o sellos que no provengan de autoridades reconocidas.

Páginas arrancadas o faltantes , especialmente aquellas destinadas a visas y controles migratorios.

Agujeros, cortes o perforaciones que comprometan la integridad física del documento.

Un pasaporte puede perder su validez para viajes internacionales cuando exhibe defectos que impidan verificar su información o comprometan su seguridad. En tales circunstancias, los funcionarios de migración están autorizados para rechazar el documento al momento del ingreso.

En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por ello, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle proseguir su trayecto.

Pasaporte colombiano: condiciones que pueden afectar su validez en EE.UU.

Condiciones que no se consideran daño y no impiden el viaje

Las autoridades de Estados Unidos indican que ciertos signos de uso habitual no invalidan el pasaporte ni exigen su reemplazo inmediato. A continuación, se detallan algunos de estos signos:

Marcas leves de doblez resultado de su almacenamiento en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas debido a un manejo frecuente.

Pasaporte dañado: qué hacer y cómo reemplazarlo

Es de suma importancia que se siga la recomendación oficial, la cual establece que no se debe viajar con un documento deteriorado. En caso de que el pasaporte se encuentre dañado, se deberá solicitar un nuevo documento presentando los siguientes elementos:

El pasaporte deteriorado .

Una declaración firmada que explique el daño presente.

El formulario DS‑11, acompañado de foto, documentos de respaldo y el pago de las tarifas requeridas.

Con el objetivo de evitar contratiempos en el aeropuerto o ante migración, lo más prudente es realizar una revisión del estado del pasaporte con suficiente anticipación y proceder a su renovación, en caso de que presente daños visibles que pudieran suscitar inquietudes acerca de su validez.