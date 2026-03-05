La presentación de la Declaración Anual de Impuestos 2025 para personas físicas ya ha comenzado a generar dudas entre millones de contribuyentes. Antes de que llegue el periodo oficial para cumplir con esta obligación fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó una herramienta que permite anticiparse al proceso. La medida busca que las personas revisen su información con tiempo y eviten errores al momento de enviar su declaración. Con este sistema, los contribuyentes pueden consultar datos precargados y verificar si todo coincide con sus ingresos y deducciones. El mecanismo ya está disponible según confirmó el SAT y forma parte de la preparación para uno de los trámites fiscales más importantes del año. Quienes lo utilicen podrán revisar su situación antes de que inicie el periodo oficial para presentar la Declaración Anual 2025. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes el Simulador de la Declaración Anual 2025 de personas, una herramienta que permite revisar información fiscal antes de enviar la declaración definitiva. Este simulador está disponible durante marzo en el portal oficial del SAT y permite visualizar la precarga de datos fiscales. Entre ellos se incluyen ingresos, deducciones autorizadas, deducciones personales, retenciones, pagos provisionales y pérdidas de ejercicios anteriores. La Declaración Anual de Impuestos 2025 para personas físicas deberá presentarse del 1 al 30 de abril, pero el simulador permite revisar la información con anticipación para detectar inconsistencias o corregir datos. Además, el aplicativo incorpora actualizaciones diseñadas para agilizar el llenado del formulario y mejorar la experiencia de los contribuyentes. Entre las mejoras incorporadas al sistema de la Declaración Anual 2025, el SAT incluyó nuevas funciones para facilitar el proceso y mejorar la revisión de datos precargados. Algunas de las novedades más relevantes son: Para presentar la declaración se requiere RFC y contraseña o e.firma, y en caso de solicitar devolución con saldo a favor igual o mayor a 10,001 pesos, será obligatorio enviarla con e.firma. La autoridad fiscal recordó que durante marzo la información puede seguir actualizándose, por lo que recomienda a los contribuyentes revisar el simulador antes de presentar la declaración definitiva.