La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un nuevo capítulo en el litigio fiscal entre Televisa y la autoridad hacendaria. Por mayoría de seis votos contra tres, el máximo tribunal desechó un recurso de revisión promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dejando firme la sentencia que obliga al SAT a devolver 103,730,347 pesos a la televisora por concepto de intereses derivados del cobro indebido de impuestos. El fallo consolida una resolución previa que ya había ordenado la devolución de 288, 671,887 pesos a la empresa, correspondientes a pagos indebidos realizados en los ejercicios fiscales de 1998, 1999, 2003 y 2004. Con esta decisión, la Suprema Corte cerró la vía de revisión constitucional en este caso específico. El proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo durante la sesión del amparo directo en revisión 2473/2025. El ministro sostuvo que la SCJN no tenía competencia para revisar el caso, ya que el tribunal colegiado que emitió la sentencia original no realizó un análisis de constitucionalidad, y que a la Secretaría de Hacienda no se le generaba un perjuicio directo con la resolución impugnada. La SCJN determinó que la SHCP carecía de legitimidad para interponer el recurso de revisión, debido a que sus argumentos se centraban en cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. Aunque la mayoría respaldó el proyecto, tres ministras y ministros votaron en contra: Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y Arístides Rodrigo Guerrero García. Tras la sesión del Pleno, la ministra Lenia Batres difundió su postura en redes sociales, donde confirmó los montos y señaló que votó en contra de la resolución. En total, el SAT habrá entregado a Televisa más de 391 millones de pesos entre la devolución original y los intereses adicionales derivados del cobro indebido de impuestos. La resolución establece un precedente relevante sobre los límites procesales de la SHCP y el SAT al acudir al máximo tribunal. El criterio mayoritario sostiene que las autoridades solo pueden interponer recursos ante la SCJN cuando exista un pronunciamiento de constitucionalidad en la sentencia impugnada; si el análisis se limita a cuestiones de legalidad —como ocurrió en este caso con el cálculo de intereses conforme al Código Fiscal de la Federación—, la Corte carece de competencia. Con esta determinación, la SHCP no podrá continuar impugnando este punto ante la Suprema Corte, lo que cierra definitivamente la disputa fiscal en torno a los intereses reclamados por Televisa y consolida el criterio sobre los alcances procesales de la autoridad hacendaria en litigios de esta naturaleza.