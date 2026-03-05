El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará el monitoreo de transferencias bancarias para detectar conceptos considerados de riesgo. Palabras relacionadas con delitos o descripciones ambiguas podrían suspender temporalmente operaciones y afectar la disponibilidad de tu dinero. Conoce los detalles. El SAT definió una lista de términos estrictamente prohibidos que, de aparecer en el concepto de la transferencia, pueden generar alertas inmediatas en el sistema de monitoreo. Entre estos se encuentran palabras vinculadas a actividades ilícitas, como “droga”, “armas”, “soborno”, “robo”, “fraude” y “lavado”. Pero no solo se trata de términos ilegales: descripciones ambiguas, bromas, apodos o mensajes sin contexto también pueden activar revisiones. Cuando se detecta un concepto de riesgo, la operación puede ser suspendida temporalmente, la cuenta bancaria revisada y, en algunos casos, los fondos bloqueados mientras se determina la legalidad del movimiento. Especialistas recomiendan que todas las transferencias reflejen con precisión la naturaleza de la operación, especialmente para personas físicas con actividad empresarial o personas morales. Para minimizar riesgos, el SAT recomienda que los contribuyentes utilicen conceptos claros, específicos y alineados con la operación real. Ejemplos de descripciones adecuadas incluyen: Estas descripciones permiten que el sistema automático identifique correctamente la naturaleza de la operación y reduce la probabilidad de alertas. No respetar las recomendaciones puede traer consecuencias significativas para los contribuyentes. Una transferencia con concepto prohibido o confuso puede generar: Estos procesos pueden durar desde días hasta semanas, afectando la disponibilidad de dinero y complicando la gestión financiera de individuos y empresas. Además, en casos extremos, la falta de coherencia entre el concepto y la actividad económica declarada podría derivar en sanciones administrativas.