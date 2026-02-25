México se convirtió en el mercado clave de expansión regional para la startup fiscal Cenit debido a su base de 86.9 millones de contribuyentes activos y a la infraestructura digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que centraliza la información tributaria mediante el sistema de facturación electrónica CFDI, dijo Ronny González, fundador y director de operaciones de la empresa. El directivo explicó que el nivel de digitalización fiscal en el país, combinado con la falta de herramientas accesibles para personas físicas, abrió una oportunidad para desarrollar soluciones tecnológicas enfocadas directamente en los contribuyentes. “Desde la perspectiva de la digitalización de las facturas, nos dimos cuenta que el SAT tenía toda la información centralizada. Pero el proceso de declaración de impuestos estaba intermediado por contadores y muchas veces se administraba de una manera todavía rudimentaria, con espacios claros de mejora en automatización y eficiencia”, señaló en entrevista para El Cronista. La empresa, fundada en Chile en 2025, anunció el inicio de operaciones en México con una aplicación móvil que se sincroniza en tiempo real con el SAT y proyecta alcanzar 100 mil usuarios en el país. El ecosistema fiscal mexicano es uno de los más avanzados en digitalización en América Latina, con un sistema que procesa cientos de facturas electrónicas por segundo, lo que permite a empresas tecnológicas construir servicios sobre esa infraestructura. Sin embargo, Cenit identificó que muchas herramientas existentes están diseñadas para contadores y no para usuarios finales, especialmente personas físicas y pequeños contribuyentes. “Muchos desarrollos tecnológicos le hablan al contador y no al dueño del emprendimiento o a la persona física. Existe una oportunidad de aplicar tecnología para que el lenguaje tributario sea conversacional y mucho más simple”, explicó González. El directivo añadió que también existe una oportunidad en el régimen de Sueldos y Salarios, donde millones de contribuyentes pueden solicitar devoluciones de impuestos. “Hay devoluciones que quedan pendientes porque la persona simplemente acepta la declaración inicial del SAT o no sabe que puede reclamarlas. Parte de nuestro objetivo es facilitar ese proceso desde el celular”, dijo. La plataforma permite a los usuarios ingresar su RFC y contraseña del SAT para visualizar sus facturas, calcular el impuesto estimado a pagar y generar la línea de captura para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Si eres del régimen simplificado, inmediatamente puedes ver el impuesto que te va a tocar pagar el siguiente mes. La aplicación te muestra cuánto tienes que guardar y te envía recordatorios para cumplir en tiempo y forma”, explicó González. El servicio incluye un plan gratuito para visualizar información fiscal y un plan de pago, con un costo aproximado de 399 pesos mensuales, que permite generar declaraciones y líneas de captura automáticamente. Además, integra un asistente basado en inteligencia artificial que responde preguntas fiscales utilizando el contexto real del contribuyente. “Cuando el usuario hace una pregunta, nuestro sistema utiliza el contexto de su cuenta en el SAT para decirle exactamente cuánto le correspondería pagar o recuperar. La idea es transformar la información fiscal en algo fácil de entender”, afirmó. Uno de los desafíos en el mercado mexicano es la protección de la contraseña del SAT y la firma electrónica, que con frecuencia se comparten por correo electrónico o aplicaciones de mensajería con contadores. Ante ello, la empresa implementó protocolos de seguridad similares a los utilizados en el sector financiero. “La manera en que muchos contribuyentes compartían su contraseña o e.firma era por e-mail o WhatsApp, lo que es un ambiente poco seguro. Nosotros establecimos estándares de seguridad bancaria para resguardar esa información dentro de la aplicación”, señaló González. El directivo agregó que la información fiscal se mantiene protegida en servidores con monitoreo constante y que los sistemas de inteligencia artificial utilizados no almacenan datos personales de los usuarios. Cenit levantó una ronda de inversión por u$s 1.8 millones en el segundo semestre de 2025, liderada por el fondo mexicano Hi Ventures, con el objetivo de expandirse en América Latina. La empresa considera que el tamaño del mercado mexicano y el nivel de digitalización del SAT lo convierten en un punto estratégico para su crecimiento regional. “México tiene una base enorme de contribuyentes y una infraestructura digital muy avanzada. Nuestro objetivo es cerrar la brecha entre esa infraestructura y la experiencia real del usuario, facilitando el cumplimiento fiscal y el control financiero”, afirmó González. La startup busca posicionarse como una herramienta para personas físicas y profesionistas independientes que necesitan gestionar sus impuestos de forma más eficiente, en un contexto donde la digitalización fiscal abre nuevas oportunidades para empresas tecnológicas.