El organismo ha modificado las disposiciones fiscales que regulan los depósitos bancarios. Esta modificación tiene como finalidad fortalecer la supervisión, fomentar la transparencia y mitigar prácticas irregulares en la gestión de recursos dentro del sistema financiero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado una actualización fiscal que favorece a los contribuyentes de México que realizan depósitos bancarios. A partir de este momento, tendrán la posibilidad de operar en bancos sin incurrir en gastos adicionales, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Conozca los pormenores de esta medida y asegúrese de cumplir con las obligaciones fiscales vigentes a nivel nacional. Tenga presente los requisitos necesarios para mantener la economía en orden. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se ha establecido un límite anual de 2 millones 28,610 pesos para los depósitos que no generan obligaciones fiscales adicionales. A partir de dicho monto, la autoridad podrá considerar los recursos como ingresos sujetos a impuestos si el contribuyente no demuestra su origen o si no se encuentran registrados en su contabilidad. El SAT ha señalado que los individuos que no estén debidamente registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o que no mantengan una contabilidad formal, corren un riesgo significativo de que los depósitos excedentes sean considerados como ingresos, a menos que puedan demostrar que estos provienen de: El organismo ha emitido recomendaciones dirigidas a los contribuyentes: Es fundamental que los contribuyentes sigan estas directrices para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.