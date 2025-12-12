Una alerta sanitaria sacudió el mercado farmacéutico de Estados Unidos cuando las autoridades detectaron una anomalía preocupante en miles de frascos de un tratamiento ampliamente utilizado contra la hipertensión.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó el retiro inmediato de más de 11.000 unidades después de que los análisis de laboratorio revelaran la presencia de un compuesto que no debería estar allí.

Pacientes, farmacias y centros médicos de todo el país deben ahora revisar sus inventarios para identificar los lotes comprometidos. Aunque las autoridades aseguran que el riesgo para la salud es bajo, la situación expone las vulnerabilidades en los procesos de fabricación de medicamentos esenciales.

La FDA ordenó retirar miles de frascos de Ziac tras detectar contaminación cruzada durante el proceso de fabricación. Fuente: Shutterstock.

El hallazgo inesperado: un fármaco dentro de otro

Los controles de calidad revelaron algo inusual en las tabletas de Ziac, un medicamento que combina bisoprolol fumarato e hidroclorotiazida para controlar la presión arterial alta . Al analizar las muestras, los técnicos encontraron trazas de ezetimiba, un principio activo completamente diferente utilizado para reducir el colesterol. Esta contaminación cruzada nunca debió ocurrir.

La explicación del problema apunta a las instalaciones de producción de Glenmark Pharmaceuticals en Nueva Jersey, donde se fabrican ambos tipos de medicamentos en la misma planta. Durante el proceso industrial, partículas del fármaco para el colesterol migraron accidentalmente hacia las líneas de producción del antihipertensivo, contaminando los lotes que posteriormente fueron distribuidos en farmacias de todo Estados Unidos.

¿Qué riesgo representa para quienes lo consumieron?

Las autoridades sanitarias clasificaron este retiro como Clase III, la categoría menos severa en la escala de alertas. Esto significa que la exposición al producto contaminado tiene una probabilidad muy baja de causar problemas de salud. Las cantidades de ezetimiba detectadas son mínimas y no se registraron reportes de efectos adversos relacionados con esta contaminación específica.

Sin embargo, los expertos advierten que nadie debe suspender su medicación sin consultar primero con un profesional médico. Interrumpir abruptamente un tratamiento para la hipertensión puede generar complicaciones graves, incluido el riesgo de infartos o derrames cerebrales.

Los pacientes que identifiquen los lotes afectados en sus frascos deben contactar inmediatamente a su médico para recibir orientación sobre los pasos a seguir.

La FDA ordenó suspender inmediatamente el consumo, pero sólo si el medico lo recomienda. Fuente: Shutterstock. Prostock-Studio

Los lotes bajo la lupa: cómo identificar si tu medicamento está afectado

El retiro abarca tres presentaciones diferentes de Ziac: frascos de 30, 100 y 500 tabletas, identificados con códigos NDC específicos que aparecen en las etiquetas. Las fechas de vencimiento de estos productos comprometidos van desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026. Cualquier persona que posea estos medicamentos debe verificar tanto el número de lote como la fecha de expiración impresa en el envase.

Glenmark Pharmaceuticals habilitó canales de atención para responder consultas y facilitar el proceso de devolución. Por su parte, las farmacias tienen la instrucción de separar inmediatamente estos productos de sus estantes y coordinar su retorno.