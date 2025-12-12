Grigori Yefímovich Rasputín, el místico que ejerció una influencia casi sobrenatural sobre la familia imperial rusa, dejó escritas visiones que durante décadas fueron relegadas hacia el terreno de la superstición.

Sin embargo, más de un siglo después de su violenta muerte en 1916, historiadores y científicos encuentran coincidencias perturbadoras entre sus predicciones y la crisis climática que hoy amenaza al planeta.

Las profecías olvidadas de Rasputín parecen resonar más de un siglo después, mostrando coincidencias inquietantes con los desafíos ambientales que enfrenta hoy el planeta. Fuente: Shutterstock.

“El aire que da vida traerá muerte”: la visión de Rasputín sobre el aire tóxico que ahora respira la humanidad

El místico ruso escribió con crudeza sobre un futuro donde el aire mismo se convertiría en portador de muerte. Sus textos describían cómo cada montaña, cada lago y cada rincón del planeta serían envueltos por “el hálito fétido de la muerte”, donde los hombres respirarían venenos suspendidos en el aire y enfermarían sin escapatoria.

Hoy, cuando la contaminación atmosférica causa millones de muertes anuales según la Organización Mundial de la Salud, y las partículas tóxicas flotan en ciudades enteras, aquellas palabras adquieren un significado estremecedor.

En específico, escribió: "El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas“.

Rasputín escribió con crudeza sobre un futuro donde el aire mismo se convertiría en portador de muerte; hoy, sus palabras estremecen al observar la crisis ambiental y la polución que amenaza la vida humana. Toa55

La profecía ignorada que ahora preocupa a los científicos: ¿pudo Rasputín ver el futuro?

Durante décadas, las predicciones de Rasputín fueron desestimadas como el delirio de un personaje controvertido. Pero investigadores contemporáneos señalan que sus visiones sobre sequías, incendios masivos, enfermedades y la desaparición de bosques coinciden punto por punto con las consecuencias del cambio climático que los expertos documentan hoy.

Lo más inquietante no es solo la precisión de sus descripciones, sino el momento en que las hizo: mucho antes de que existiera el concepto de contaminación industrial o calentamiento global.

Mientras los científicos urgen por acciones drásticas para evitar un colapso climático irreversible, las palabras del místico ruso resuenan como una advertencia que la humanidad eligió ignorar hasta que fue demasiado tarde para evitarla por completo.