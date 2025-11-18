Tras un exahustivo análisis, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) estableció un nuevo consenso sobrevalor de presión que recomiendan para prevenir infartos y ACV.

Tras una reunión con representantes de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, convocada con el objetivo de revisar la evidencia clínica más reciente, los especialistas decidieron actualizar las recomendaciones .

Estas modificaciones, tal como destacaron, pueden ayudar a evitar hasta un 15% de los infartos registrados en la Argentina y hasta un 18% en el caso de los accidentes cerebrovasculares.

Qué es la hipertensión arterial y qué la causa

Según la definición de la reconocida Clínica Mayo de EE.UU., la presión arterial alta es una enfermedad común que afecta a las arterias del cuerpo. En quien tiene la presión arterial alta, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es muy alta constantemente. El corazón debe trabajar más para bombear sangre.

La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mm Hg). En general, la hipertensión se corresponde con una lectura de la presión arterial de 130/80 milímetros de mercurio o superior.

Cuándo se considera que una persona tiene hipertensión

El American College of Cardiology divide la presión arterial en cuatro categorías generales. La presión arterial ideal se categoriza como normal.

Presión arterial normal. La presión arterial es menos de 120/80 milímetros de mercurio.

La presión arterial es menos de 120/80 milímetros de mercurio. Presión arterial alta . El valor máximo se sitúa de 120 a 129 milímetros de mercurio y el valor mínimo está por debajo (no por encima) de 80 milímetros de mercurio.

. El valor máximo se sitúa de 120 a 129 milímetros de mercurio y el valor mínimo está por debajo (no por encima) de 80 milímetros de mercurio. Hipertensión de etapa 1. El valor máximo va de 130 a 139 milímetros de mercurio y el valor mínimo está entre 80 y 89 milímetros de mercurio.

El valor máximo va de 130 a 139 milímetros de mercurio y el valor mínimo está entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Hipertensión de etapa 2. El valor máximo es de 140 milímetros de mercurio o superior y el valor mínimo es de 90 milímetros de mercurio o superior.

Alerta hipertensión: el nuevo valor de presión que recomiendan para prevenir infartos y ACV

El nuevo consenso médico ha establecido que para los pacientes con hipertensión, el valor ideal de presión arterial debe ser inferior a 130/80 mmHg.

Anteriormente, se consideraba “normal” una presión arterial de hasta 130/80 mmHg, y valores entre 130/80 y 139/89 mmHg se clasificaban como “presión limítrofe” o “alta-normal”. Sin embargo, ahora se ha reconocido que incluso estos niveles “limítrofes” pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares y cerebrovasculares.

Este cambio busca prevenir daños progresivos en el endotelio vascular, reduciendo el riesgo de infartos y ACV, tanto isquémicos como hemorrágicos. Además, se ha observado que una presión arterial alta mal controlada puede acelerar el daño renal y ocular, y se asocia cada vez más con deterioro cognitivo y demencia vascular.

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y afecta a 1 de cada 3 personas adultas. Se produce por el aumento, sostenido en el tiempo, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias.

Es una enfermedad que generalmente no da síntomas y, si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular o la necesidad de diálisis por daño renal.

Según datos de la SAHA, sólo el 40 por ciento de los hipertensos sabe que lo es, y dentro de ese universo uno de cada cinco pacientes es correctamente tratado por un profesional.

Hipertensión: ¿cuáles son sus causas y cómo se diagnostica?

Se dice que la HTA es multifactorial porque está determinada e influenciada por muchos factores distintos. La herencia (padres o hermanos hipertensos), la edad (con el paso de los años la posibilidad de ser hipertenso aumenta mucho), la obesidad, el consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de alcohol, fumar, el uso de prolongado de algunos medicamentos (corticoides, descongestivos nasales, analgésicos) y la falta de actividad física, son algunos de los factores que provocan HTA.

La única manera de detectar la HTA es mediante su medición con un tensiómetro y en condiciones adecuadas. Al ser un problema silencioso y sin síntomas, muchas personas tienen la presión arterial elevada durante años sin saberlo. Existen dos medidas: la presión arterial sistólica (PAS) o máxima y la presión arterial diastólica (PAD) o mínima.

Para interpretar los valores hallados en niños/as y adolescentes, se deben comparar con las tablas de referencia para edad, sexo y talla. Esto se debe a que la presión va variando a medida que se va incrementando la edad y la talla.

¿Cómo se previene y se trata?

Hay otros elementos importantes, además de la medicación, que contribuyen a controlar la presión arterial: