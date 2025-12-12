El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado una medida dirigida a los contribuyentes de la tercera edad: las visitas casa por casa a los jubilados. El propósito de estas visitas es verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la adecuada declaración de sus ingresos.

La confirmación de estas visitas implica que los adultos mayores no están exentos de la lupa del fisco. Mientras mantengan su estatus como contribuyentes, la ley los sujeta a estos procedimientos de revisión.

El SAT enfatizó que estas visitas forman parte de un procedimiento administrativo de fiscalización amparado en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Esta disposición legal faculta al organismo a presentarse en el domicilio de cualquier contribuyente, ya sea persona física o moral, siempre que existan razones justificadas para comprobar la veracidad de los datos proporcionados.

Guía de acciones a tomar durante una visita del SAT en tu hogar

Estos son los derechos de adultos mayores si reciben una visita del SAT:

Ser informados clara y detalladamente sobre sus derechos y obligaciones fiscales.

sobre sus derechos y obligaciones fiscales. Recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado , un documento que detalla sus garantías durante el proceso.

, un documento que detalla sus garantías durante el proceso. Corregir su situación fiscal presentando una declaración normal o complementaria en cualquier momento desde el inicio de la revisión y hasta antes de que se les notifique la resolución con el monto de las contribuciones omitidas.

presentando una declaración normal o complementaria en cualquier momento desde el inicio de la revisión y hasta antes de que se les notifique la resolución con el monto de las contribuciones omitidas. Solicitar la conclusión de la visita o revisión si la autoridad fiscal determina que todas sus obligaciones han sido subsanadas.

si la autoridad fiscal determina que todas sus obligaciones han sido subsanadas. Recibir un oficio informativo confirmando la corrección de su situación fiscal tras la revisión, en un plazo no mayor a un mes después de la presentación de la declaración correspondiente.

Ante este escenario, resulta crucial que los pensionados estén informados sobre sus derechos y el marco legal que los protege. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5, fracción II, inciso c, consagra el derecho fundamental a recibir asesoría gratuita, un recurso invaluable en momentos de fiscalización.

Qué sucede si no se rectifica la situación fiscal

Es fundamental señalar que se puede solicitar el pago a plazos (hasta 36 meses) o diferido (hasta 12 meses) de la deuda fiscal, siempre que se garantice el interés fiscal correspondiente.

el SAT recorrerá casa por casa a los jubilados y pensionados que no hagan este trámite obligatorio

Finalmente, la ley establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades fiscales determinen las contribuciones omitidas durante el proceso de revisión. Si este plazo expira sin una resolución, se considerará que no existe deuda fiscal por el periodo revisado.

En caso de que el pensionado no corrija completamente las inconsistencias detectadas, el organismo emitirá una resolución y podría aplicar multas. Estas sanciones pueden ascender al 20% del monto omitido si el pago se realiza antes de la notificación del acta final, o al 30% si el pago se efectúa después de la notificación, pero antes de la liquidación.