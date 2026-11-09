El postulante debe saber usar herramientas manuales y eléctricas. Debe poder comunicarse por teléfono fijo, celular y correo electrónico.

El Consulado General de Estados Unidos en Mérida, Yucatán, abrió una vacante para contratar a un técnico en mantenimiento, con un salario neto mensual de 19,574.72 pesos y contrato permanente, sujeto a superar satisfactoriamente el periodo de prueba. Las personas interesadas podrán enviar su solicitud hasta el 24 de noviembre de 2026, a las 22:00 horas.

La convocatoria está dirigida a candidatos con experiencia en mantenimiento industrial, residencial, hotelero o comercial. Entre las condiciones para obtener el puesto se encuentran contar con estudios de secundaria o formación técnica, tener licencia de conducir vigente y acreditar conocimientos básicos de inglés.

La vacante cierra el 24 de noviembre a las 22:00 horas. Consulado de Estados Unidos

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Consulado de Estados Unidos?

De acuerdo con la convocatoria identificada con el número Mérida-2026-127, el puesto corresponde al área de Servicios Generales del Consulado estadounidense. La jornada será de tiempo completo, con 40 horas semanales, y se requiere que los aspirantes cumplan con las siguientes condiciones:

Escolaridad : certificado de secundaria o carrera técnica relacionada con electricidad, aire acondicionado, plomería o carpintería.

Experiencia laboral : mínimo dos años en actividades de mantenimiento industrial, residencial, hotelero o comercial.

L icencia de conducir : contar con un documento vigente.

Inglés: acreditar un nivel básico.

Español: demostrar un buen dominio del idioma, que podrá ser evaluado durante el proceso de selección.

El puesto requiere superar una investigación de antecedentes para obtener la autorización de seguridad de confianza pública.

Se le evaluará en función de las cualificaciones y los requisitos que figuran en este anuncio de vacante. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué salario y beneficios ofrece el Consulado de Estados Unidos?

La vacante contempla un salario anual de 254,471.44 pesos, equivalente a una remuneración neta mensual de 19,574.72 pesos, según los datos publicados en el anuncio. Los pagos se realizan de manera quincenal y existe un esquema de remuneración basado en el mérito y el desempeño.

Entre las prestaciones y beneficios para el personal contratado se encuentran:

Aguinaldo anual y bonificación vacacional.

17 días de vacaciones al año , con incrementos progresivos.

Afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT

Seguro médico y de vida privado.

Aproximadamente 20 días festivos de Estados Unidos y México.

Subsidios de asistencia social, ahorro, comidas y transporte.

Participación en beneficios y oportunidades de capacitación.

Gimnasio en las instalaciones.

Las personas interesadas deberán ingresar al portal de contratación de la Misión de Estados Unidos en México y seleccionar el botón “Solicitar este puesto” con la plataforma ERA para comenzar el registro.

Es importante completar toda la información sobre experiencia laboral, estudios, idiomas y habilidades relacionadas con el cargo, ya que las solicitudes incompletas serán descalificadas. La convocatoria cerrará el 24 de noviembre a las 22:00 horas, por lo que se recomienda enviar la postulación antes de ese horario.