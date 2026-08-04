El canciller Mario Lubetkin recibió las cartas figuradas de Binoy George, quien ha sido designado como el primer embajador residente de la República de la India ante el Uruguay. La novedad fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) vía redes sociales.

🌎 El canciller @MinLubetkinUy recibió a Binoy George, quien presentó las cartas figuradas que lo acreditan como el primer Embajador residente de la India en Uruguay.



🤝La apertura de una Embajada de India en Montevideo refleja los estrechos vínculos de amistad entre ambos… pic.twitter.com/RaM3a6HLN4 — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) August 4, 2026

La nueva embajada aún no tiene sede y en el Ministerio de Relaciones Exteriores ya están en la búsqueda de un inmueble para poder concretar, explicaron a El Cronista fuentes de esa cartera.

En Uruguay funciona el Consulado de India desde abril de 2025 y, en la región, la Embajada de India en Argentina. Este acto formaliza la apertura de la representación diplomática permanente, consolidando el marco de las relaciones exteriores entre ambos países.

Además del canciller, Binoy George fue recibido también por el embajador Francisco Purificatti, director de Protocolo del MRREE, y transmitió los saludos del ministro de Asuntos Exteriores de la India, Dr. S. Jaishankar.

La apertura de esta embajada en Montevideo demuestra los “vínculos de amistad entre ambos países y el potencial para seguir profundizando y diversificando la relación bilateral”, destacó la Cancillería uruguaya.

Por su parte, la Embajada de India compartió en redes sociales que, durante el encuentro con el canciller Lubetkin, se abordó el fortalecimiento de las relaciones entre la India y Uruguay y también los preparativos para la próxima Cumbre de los BRICS en la India, “en la que se prevé la participación del Canciller de Uruguay en representación del Presidente de la República”.