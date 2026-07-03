El Gobierno mexicano trabaja en la organización de un envío marítimo para trasladar más apoyo humanitario.

La Embajada de Venezuela en Uruguay, inició el traslado de ayuda humanitaria que partirá este sábado a primera hora hacia las zonas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Un avión Hércules despegará desde la Base Aérea en Canelones a las 8:00 con 15 toneladas de productos —principalmente insumos médico— y 3,5 toneladas de leche en polvo, además de equipo de rescate.

Pedro Sassone, jefe de la Sección Consular de la Embajada, aclaró que por el momento no se aceptan donaciones de ropa; esa modalidad se habilitará en una etapa posterior. Tras este primer envío, la recolección se concentrará en medicamentos: una comisión del Ministerio de Salud Pública visitará la Embajada el lunes para evaluar y acordar el protocolo necesario para esos envíos.

Las contribuciones provienen del Estado uruguayo, así como de organizaciones y particulares que se sumaron a la campaña solidaria tras los terremotos del 24 de junio.

La Cancillería reportó además un intercambio entre el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y su par venezolano, Yván Gi.