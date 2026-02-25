La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que las personas que incumplan las condiciones de su visa de turista B1/B2 podrían enfrentar la suspensión del documento y consecuencias migratorias que afectarían futuros ingresos al país. A través de un comunicado difundido por el Consulado de Estados Unidos en Mérida, las autoridades consulares recordaron que “recibir pagos en los Estados Unidos o trabajar para un empleador estadounidense no está permitido con una visa de visitante, y hacerlo puede tener consecuencias graves para su estatus migratorio y futuros viajes”. El aviso del Consulado de Estados Unidos en Mérida indica que, si bien algunas actividades comerciales están permitidas, estas deben apegarse estrictamente a la normativa vigente. “Algunas actividades comerciales están permitidas durante una visita a los Estados Unidos con una visa de visitante B1/B2, como negociar contratos comerciales y participar en seminarios o conferencias”, señala el documento oficial, que insiste en que “es su responsabilidad usar su visa correctamente”. Las autoridades estadounidenses enfatizaron que la visa de turista no autoriza a desempeñar actividades laborales remuneradas dentro del país. El comunicado es claro al advertir que trabajar sin autorización o recibir pagos de una fuente estadounidense constituye una violación directa a las condiciones del visado. “Recibir pagos en los Estados Unidos o trabajar para un empleador estadounidense no está permitido con una visa de visitante”, reiteró la representación diplomática. El Consulado también indicó que las consecuencias pueden ir más allá de la cancelación inmediata del documento. Según el mensaje oficial, incumplir las reglas “puede tener consecuencias graves para su estatus migratorio y futuros viajes”, lo que podría traducirse en la revocación de la visa y la imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones de ingreso en el corto o mediano plazo. En el mismo comunicado, la Embajada reiteró que desde el 24 de noviembre de 2025 todos los servicios consulares se brindan exclusivamente en su nueva sede ubicada en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Asimismo, se difundieron anuncios relevantes para otros tipos de visa. Entre ellos, la Proclamación Presidencial emitida el 19 de septiembre de 2025 que limita ciertas peticiones H-1B presentadas después del 21 de septiembre de 2025, así como la disposición de que los solicitantes de visas F, M o J deben ajustar la privacidad de sus redes sociales a “pública” para facilitar la verificación de identidad y admisibilidad. Desde la Embajada también se informó que, conforme a otra proclamación presidencial, se suspende o limita la entrada y emisión de visas a ciertos nacionales de países específicos, quienes “aún pueden presentar solicitudes de visa y asistir a entrevistas programadas, pero podrían ser considerados inelegibles para la emisión de visas o la admisión a los Estados Unidos”.