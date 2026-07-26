Miles de viajeros ingresan a Estados Unidos con el pasaporte vigente y la visa americana, cumpliendo así con los requisitos migratorios exigidos al momento de cruzar la frontera. Sin embargo, es posible entrar al país sin el visado, siempre y cuando cuenten con un documento de viaje reconocido por las autoridades migratorias del país.

Este beneficio particular está reservado para quienes reúnen las condiciones establecidas por la normativa y presentan la documentación exigida al momento del ingreso, por lo que no se concede de manera automática a todos los visitantes.

Confirmado | Estados Unidos permitirá ingresar legalmente sin visa americana a las personas que obtengan el Formulario PPTC 153: los requisitos

¿Qué es el formulario PPTC-153 y para qué sirve?

El Formulario PPTC-153 corresponde al trámite oficial que el Gobierno de Canadá pone a disposición de los ciudadanos adultos para solicitar la emisión de un nuevo pasaporte.

De acuerdo con las autoridades canadienses, la mayoría de las personas solo debe:

Completar este formulario mediante Adobe Reader 10 o una versión posterior Adjuntar la documentación requerida Realizar el pago de las tasas establecidas para iniciar el proceso

Al momento de presentar la solicitud, es posible optar por una de las dos vigencias disponibles para el pasaporte:

Cinco años.

Diez años.

Una vez expedido, el pasaporte canadiense sirve como documento oficial de viaje e identificación internacional y, en la mayoría de los casos, permite a sus titulares ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios sin necesidad de gestionar una visa americana.

¿Los ciudadanos canadienses siguen ingresando sin visa?

Sí. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mantiene la posibilidad de que los ciudadanos canadienses ingresen a Estados Unidos sin visa para viajes de turismo u otros motivos autorizados. Sin embargo, deberán presentar la documentación exigida según el medio de transporte utilizado.

Por vía aérea:

Pasaporte canadiense vigente.

O tarjeta NEXUS, cuando corresponda.

Por vía terrestre o marítima:

Pasaporte canadiense.

Enhanced Driver’s License o Enhanced Identification Card.

Tarjeta NEXUS.

Tarjeta FAST/EXPRES.

Tarjeta SENTRI.

La recomendación de las autoridades

Aunque el ingreso se haya realizado con un pasaporte válido, las autoridades recuerdan que mantener el documento vigente durante toda la estadía facilita tanto la salida de Estados Unidos como el ingreso al siguiente destino.

Si el pasaporte vence mientras el viajero permanece en el país, lo más aconsejable es iniciar la renovación antes de la fecha de regreso para evitar demoras, problemas con la aerolínea o la necesidad de tramitar documentación de emergencia.