La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que el Servicio Militar Nacional (SMN) continuará durante 2026 con las etapas previstas en la ley, incluido el periodo de adiestramiento para los ciudadanos que resulten seleccionados mediante el sorteo. Esto incluye tanto a los jóvenes de la Clase 2008 como a los hombres remisos que regularicen su situación.

De acuerdo con la dependencia, quienes obtengan bola blanca o azul durante el sorteo deberán incorporarse al esquema de adiestramiento establecido por el SMN para cumplir con esta obligación constitucional. A partir de 2026, el entrenamiento se desarrollará en dos escalones de 13 sesiones sabatinas o mediante el sistema de encuadramiento en compañías del Servicio Militar Nacional.

Servicio Militar Obligatorio Freepik

¿Quiénes deben realizar el Servicio Militar Nacional en 2026?

El periodo de alistamiento está dirigido a los mexicanos que integran la Clase 2008, es decir, quienes cumplen 18 años durante 2026, así como a los remisos, ciudadanos que no realizaron el trámite cuando les correspondía. La Sedena también recuerda que quienes no hayan regularizado su situación pueden hacerlo hasta los 39 años de edad.

Las etapas del Servicio Militar Nacional son:

Alistamiento para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional .

Sorteo para determinar si el ciudadano realizará el servicio encuadrado (bola blanca o azul) o quedará a disponibilidad (bola negra).

Reclutamiento mediante la recepción de documentos durante enero.

Adiestramiento en dos escalones de 13 sesiones sabatinas o por encuadramiento.

Liberación de la cartilla y entrega de la hoja de liberación al concluir el proceso.

Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto Imagen generada con Gemini IA

Requisitos para tramitar la cartilla militar

La Sedena recordó que la expedición de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es completamente gratuita. Los interesados deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente y presentar la documentación solicitada para iniciar el procedimiento.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial con fotografía.

CURP .

Comprobante de domicilio, cuando corresponda.

En el caso de los remisos, constancia de no registro expedida por la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar de nacimiento.

Además, la dependencia informó que las mujeres mexicanas de 18 años pueden participar de manera voluntaria en el Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

Al concluir satisfactoriamente las actividades también pueden obtener su cartilla y la hoja de liberación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Con esta información, la Secretaría de la Defensa Nacional busca despejar las dudas que cada año surgen sobre el Servicio Militar Nacional y recordar que el cumplimiento del proceso depende de respetar cada una de las etapas oficiales, desde el alistamiento hasta la liberación de la cartilla.