El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, una bacteria que causa diarrea explosiva, entre otras enfermedades estomacales de larga duración, ya alcanzó niveles históricos y un exfuncionario estadounidense asegura que algunas cadenas de tiendas de autoservicio y de comida ya cortaron la compra de lechuga proveniente de una planta de Taylor Farms, ubicada en Guanajuato.

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De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia Reuters, el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), Scott Gottlieb, declaró que algunas cadenas de autoservicio y de comida rápida en Estados Unidos cortaron de tajo las compras a esa granja, debido al temor de una contaminación generalizada de la hortaliza.

El fin de semana antepasado, la FDA relacionó el brote con la lechuga iceberg producida en Taylor Farms y servida en Taco Bell.

A partir de ese momento, el brote de ciclosporiasis se ha extendido a nueve estados, lo que ha causado 4,173 casos confirmados por laboratorio, a lo que se suman 7,400 casos sospechosos adicionales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

En este sentido, Michigan ha reportado más de nueve mil casos de la enfermedad, indicó que mantiene la investigación de las causas.

Además, el exfuncionario declaró a la cadena CNBC que existen brotes en la región de los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte, que parecen estar relacionados con perejil y cilantro provenientes del centro de México, aunque los investigadores aún no han determinado la fuente exacta.

En el mismo sentido, Gottlieb especuló que pudo haber ocurrido un evento de contaminación en varios campos de Guanajuato. Uno de los posibles motivos es que las aguas residuales sin tratar pudieron llegar a las zonas de cultivo, a través del agua de riego, inundaciones, o bien, el desbordamiento de baños portátiles, utilizados por los trabajadores agrícolas, así como por una ruptura de un canal de alcantarillado, aunque aclaró que la causa aún se encuentra bajo investigación.

“Hubo algún incidente en el centro de México. Todavía no sabemos qué fue”, aunque el funcionario no aclaró qué empresas suspendieron el suministro.

Ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ni las cadenas de supermercados estadounidenses, entre ellas Kroger, Walmart, Target y Costco, así como Amazon Fresh, los operadores de restaurantes como Taco Bell, Chipotle, Wendy’s, y el proveedor Taylor Farms, respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

“Gran parte de ese producto se está retirando de las cadenas de suministro, lo que debería mitigar parte del riesgo actual”, declaró Gottlieb.

Por su parte, Taylor Farms anunció la semana pasada un cierre temporal de su planta, ubicada en el municipio Doctor Mora, en Guanajuato, de acuerdo con información proporcionada por la gobernadora de la entidad, Libia García Muñoz Ledo.

La mandataria aclaró que el cierre es temporal, y que la empresa trabaja en conjunto con las autoridades sanitarias mexicanas en las revisiones de la sanidad e inocuidad de las instalaciones.

Gottlieb indicó que las condiciones climáticas habían aumentado el riesgo de contaminación, lo que llevó a las autoridades a prever una temporada de ciclospora peor de lo habitual.

“Cuando vemos 10,000 casos reportados, probablemente el número real de casos sea de 10 a 20 veces mayor”, dijo Gottlieb. “Este es el brote más grande que hemos visto en la historia de la ciclosporiasis”.