La categoría de refrescos presentó un incremento de 1.83%, al alcanzar 366.3 millones de cajas unidad en el 2T de KOF.

En esta noticia Argentina afecta el resultado del segundo trimestre

Durante los primeros seis meses del año, Coca-Cola FEMSA (KOF), la embotelladora más grande del mundo de la icónica marca de refrescos no sintió la pasión del Mundial de Futbol en los primeros seis meses de este año.

De acuerdo con el reporte financiero de la empresa, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el primer semestre del año la compañía reportó una utilidad neta de MXN $10,553 millones, un alza de apenas 0.8% en relación con el año anterior, pese a que durante la mitad de junio se realizó la mitad del certamen mundialista.

Fotos: Empresa

El volumen de venta de la empresa tiene presencia en ocho países de América Latina mostró un incremento de apenas 2.4% anual en el primer semestre, a 2,070.2 millones de cajas unidad, impulsado principalmente por un crecimiento de volumen en la mayoría de las operaciones.

Este crecimiento fue parcialmente contrarrestado por una ligera disminución en el volumen de México, dice la empresa.

En este sentido, en México, la caída en la venta se reflejó principalmente en el portafolio de refrescos, cuyo volumen pasó de 667.6 a 667.2 millones de cajas unidad, lo que significó una baja de 0.05%, a lo que se sumó una disminución de la venta de garrafones, que bajaron prácticamente 3%, al ubicarse en 180.1 millones de cajas unidad.

Sin embargo, al revisar las cifras correspondientes al segundo trimestre del año, la categoría de refrescos presentó un incremento de 1.83%, al alcanzar 366.3 millones de cajas unidad.

En ese lapso, el volumen total de ventas en México cerró con un alza de 1%, afectado por una contracción en la venta de garrafones de agua.

KOF enfrenta un entorno complejo en el país, debido a que el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos con alto contenido de azúcar e implementó por primera vez el mismo impuesto a las bebidas carbonatadas sin azúcar.

“Si bien México continuó enfrentando un entorno de consumo desafiante y los efectos del incremento en el impuesto IEPS, nuestra estrategia de asequibilidad, segmentación y una disciplinada ejecución comercial nos permitieron fortalecer nuestra posición competitiva”, señaló Ian Craig, el CEO de KOF.

Argentina afecta el resultado del segundo trimestre

La fuerte depreciación del tipo de cambio del peso argentino contra el dólar en el segundo trimestre afectó el volumen de ventas y la utilidad de la empresa.

De acuerdo con el reporte, en el periodo abril-junio, el peso argentino se depreció 22.5%, lo que causó una caída de 2.7% en total, al ubicarse en 208.1 millones de cajas unidad, afectadas principalmente por la venta de refrescos (-1.9%) y de agua embotellada con contenido menor a 5 litros (-10.2%).

Pese a los resultados, Craig aseguró que la empresa capitalizó “la Copa Mundial de la FIFA, fortaleciendo las marcas y reforzando nuestra conexión con los consumidores”.