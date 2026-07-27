La continuidad de la Pensión para el Bienestar generó dudas en las últimas semanas, pero el Gobierno de México aseguró que el programa no desaparecerá. Por el contrario, confirmó que seguirá operando y anunció una estrategia para ampliar gradualmente su cobertura durante los próximos años.

La administración de Claudia Sheinbaum reiteró que este apoyo destinado a los adultos mayores continuará formando parte de la política social federal y que uno de sus principales objetivos será incorporar a un mayor número de beneficiarios.

Pensión del Bienestar | Claudia Sheinbaum adelantó cómo será a partir de ahora la cobertura y confirmó cambios para todos los adultos mayores Fuente: EFE Mario Guzmán

Gobierno descarta la desaparición de la Pensión del Bienestar

Las autoridades federales afirmaron que la Pensión del Bienestar continuará vigente y que no existen planes para reducir el presupuesto ni suspender el programa.

Asimismo, señalaron que el apoyo económico para las personas de 65 años o más seguirá entregándose de manera bimestral, ya que cuenta con recursos garantizados y forma parte de los programas prioritarios del Gobierno.

La administración federal indicó que la intención es fortalecer este esquema de apoyo y mantenerlo como un derecho social para los adultos mayores.

Ampliación de la Pensión Bienestar en México

Además de garantizar su permanencia, el Gobierno anunció que continuará ampliando el padrón de beneficiarios.

La meta es que, hacia finales de 2026, alrededor de 14 millones de adultos mayores formen parte del programa.

Este crecimiento responderá tanto al aumento de personas que cumplen la edad requerida para incorporarse como a la apertura de nuevos periodos de registro en todo el país.

De esta manera, las autoridades prevén que la Pensión del Bienestar incremente su cobertura sin modificar el esquema de pagos, que continuará realizándose de forma bimestral para contribuir al ingreso de los beneficiarios.