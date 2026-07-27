No se recomienda almacenar los dólares en efectivo desde un enfoque de seguridad. En este contexto, el método casero del papel de aluminio adquiere relevancia para su resguardo y conservación de su valor a lo largo del tiempo.

Es importante señalar que simplemente ocultar los dólares bajo el colchón no es suficiente; es necesario protegerlos de manchas, humedad y daños. Por lo tanto, es fundamental conocer las mejores prácticas para su conservación en el hogar.

“Dólar a $ 1800”: la advertencia sobre el precio de la divisa que dio uno los economistas más escuchados. Foto (IA)

¿Qué factores pueden deteriorar un billete?

Los dólares en papel son susceptibles a un deterioro ocasionado por diversos factores, independientemente de su tipo. Entre los más frecuentes se encuentran:

Insectos y roedores: tienen la capacidad de perforar o destruir los billetes.

Humedad: lo ideal es un ambiente con entre 30% y 55% de humedad; niveles superiores pueden propiciar el crecimiento de hongos.

Calor: la temperatura recomendada oscila entre 10 y 20 °C; el exceso puede ocasionar manchas.

Contacto con metales (joyas, monedas, clips): estos pueden oxidarse y manchar el papel.

Tinta (lapiceras): tiene el potencial de transferirse y arruinar los billetes.

Dobleces marcados: tienden a debilitar el papel y facilitar su ruptura.

Luz solar: provoca decoloración y debilitamiento.

Materiales inadecuados: elementos como madera, PVC, cintas adhesivas o bandas elásticas pueden ocasionar daños con el tiempo.

¿Cómo conservar dólares y evitar su deterioro?

Para prevenir inconvenientes relacionados con los dólares en efectivo, es recomendable seguir ciertas sugerencias prácticas:

Sumá bolsas antihumedad (gel de sílice) para absorber la humedad.

Envolvelos en papel blanco o aluminio para protegerlos de la humedad.

Armá fajos prolijos y sujetalos con fajas autoadhesivas (no gomitas ni clips).

Guardalos en bolsas herméticas tipo zip (sin PVC).

Usos y aplicaciones del aluminio

En esta situación específica, es de suma importancia resguardarlos de la humedad y el deterioro. Además, actúa como un ritual de Feng Shui que favorece la atracción de la abundancia y la salvaguarda de la economía del hogar.