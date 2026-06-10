La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, oficializó mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la suspensión de clases para el próximo jueves 11 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026. Por este motivo, los alumnos no tendrán que asistir a las aulas, independientemente del estado en el que se encuentren.

El torneo internacional está por comenzar y, debido a que México será sede de la ceremonia inaugural, el Gobierno federal implementó diversas medidas para facilitar la movilidad y la seguridad durante el evento . Entre ellas destaca la cancelación de actividades escolares en distintos niveles educativos.

El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre la suspensión de clases en México Gobierno de México

Conoce detalles sobre la decisión que quedó formalizada con la publicación del decreto correspondiente en el DOF.

¿Qué estudiantes no tendrán clases el 11 de junio?

Según lo establecido en el decreto, el jueves 11 de junio se suspenderán las actividades escolares en planteles públicos y privados de la Ciudad de México pertenecientes a:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato y preparatoria

Escuelas normales

Universidades y nivel superior dependientes de la SEP

El documento señala que la medida aplica para todas las instituciones educativas incorporadas al Sistema Educativo Nacional y coordinadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la capital del país.

La suspensión tiene como propósito contribuir a la movilidad urbana, reducir complicaciones viales y reforzar la seguridad durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se celebrará en el Estadio Ciudad de México, sede también del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

¿Cuándo es el partido inaugural del Mundial 2026?

El partido inaugural será en el Estado Ciudad de México -más conocido como Estadio Azteca- el próximo jueves 11 de junio, convirtiéndose así en el primero en recibir tres juegos inaugurales de una Copa del Mundo.

La FIFA ya presentó el calendario oficial del torneo, que será el más grande realizado hasta ahora, con un total de 104 partidos y la participación de 48 selecciones distribuidas en 16 ciudades sede de:

Canadá

México

Estados Unidos

México, como uno de los países anfitriones, será el encargado de abrir oficialmente la competencia en la capital del país, dentro del emblemático estadio que anteriormente recibió encuentros inaugurales y finales de las ediciones de 1970 y 1986.

En el duelo inaugural, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, repitiendo el mismo partido con el que arrancó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Además, la Selección disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en el país. El primero y el tercer compromiso serán en el Estadio Azteca, mientras que el segundo se jugará en Guadalajara.