El Gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), confirmó que intensificará los controles sobre contribuyentes con deudas o trámites fiscales pendientes, incluyendo visitas domiciliarias en casos críticos. La medida alcanza tanto a ciudadanos como a extranjeros -por ejemplos, mexicanos- con obligaciones impositivas incumplidas y forma parte del proceso de cobro forzoso que se activa tras reiteradas faltas de respuesta. Las visitas domiciliarias no son masivas ni automáticas, pero sí se aplican cuando una situación fiscal escala a un nivel de riesgo elevado. Esto ocurre, por ejemplo, si una persona no presenta su declaración de impuestos, acumula deudas sin pagar, ignora notificaciones oficiales o incumple acuerdos de pago durante largos períodos. En estos casos, la intervención presencial busca establecer contacto directo y avanzar en la regularización de la situación antes de aplicar sanciones más severas. No responder a los requerimientos del IRS puede derivar en medidas que impactan de lleno en la economía personal. Entre las principales sanciones se encuentran los embargos de cuentas bancarias, la retención de salarios, descuentos sobre beneficios federales y la imposición de gravámenes sobre propiedades. En escenarios extremos, incluso puede avanzarse con la incautación de bienes, lo que convierte a estas visitas en una señal clara de que el caso está en su etapa más avanzada. Especialistas recomiendan mantener siempre una comunicación activa con el IRS y no dejar acumular deudas o trámites pendientes. Regularizar la situación a tiempo, presentar declaraciones atrasadas o negociar planes de pago puede evitar que el caso escale y derive en inspecciones presenciales. Actuar con anticipación no solo reduce riesgos legales, sino que también permite conservar estabilidad financiera frente a un sistema que, cuando avanza, puede ser implacable.