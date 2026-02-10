El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT) han coincidido para marcar un nuevo periodo de descanso extendido en este 2026. Con la llegada de febrero, millones de estudiantes de educación básica y trabajadores en todo México se preparan para el que será el tercer megapuente del año, un respiro necesario tras el inicio del ciclo escolar y las festividades de inicio de año. Este descanso no solo beneficia a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, sino que también tiene implicaciones directas para quienes deben laborar durante los días festivos oficiales, activando protocolos de compensación económica estipulados por la ley. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo 2025-2026, los estudiantes de nivel básico disfrutarán de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. Este periodo de asueto se debe a la combinación de una actividad administrativa y una conmemoración histórica nacional: Es importante destacar que, aunque el 5 de febrero (Aniversario de la Constitución) es la fecha histórica, la Ley Federal del Trabajo recorre el descanso obligatorio al primer lunes de febrero (que en este 2026 cayó el día 2), por lo que este segundo descanso de finales de mes es exclusivo del sector educativo por el CTE. Para el sector laboral, el panorama es distinto al escolar. Si bien los estudiantes tienen su jornada de CTE a fin de mes, el día de descanso obligatorio para todos los trabajadores mexicanos fue el lunes 2 de febrero. Si por razones operativas tuviste que prestar tus servicios en un día feriado oficial, el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo es muy claro sobre tus derechos económicos: “Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”. Si te perdiste el descanso de febrero o ya estás planeando tus próximas vacaciones, el calendario nacional aún reserva varias fechas clave para el resto del año. El próximo gran respiro llegará en marzo, con el puente correspondiente al Natalicio de Benito Juárez, que se conmemora el tercer lunes de dicho mes. Además, la Semana Santa 2026 se perfila como el periodo vacacional más esperado, donde la mayoría de las oficinas y centros educativos detendrán actividades para el turismo y la reflexión religiosa. Mantenerse informado sobre estas fechas es fundamental para organizar finanzas y viajes familiares sin contratiempos laborales.