La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en los próximos días se emitirá un decreto para formalizar la creación del Servicio Universal de Salud, una iniciativa que busca articular en una sola red a las instituciones públicas del sector. De acuerdo con la mandataria, el objetivo de esta estrategia es que cualquier persona pueda recibir atención médica en cualquier unidad del sistema público, sin importar su afiliación. Es decir, un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría atenderse en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) u otras instituciones. Las autoridades pretenden aprovechar mejor la infraestructura y los recursos disponibles. Dicha medida permitirá hacer más eficiente el sistema de salud y garantizar que, hacia el final de su administración, cualquier mexicano pueda ser atendido en la institución que tenga disponible el servicio que necesita. La implementación será gradual e iniciará con un proceso de credencialización a nivel nacional, que permitirá identificar a los usuarios. Este registro incluirá fotografía y el uso de equipos especializados para emitir credenciales. La presidenta explicó que la integración implicará compartir expedientes clínicos entre instituciones -con autorización de los pacientes- y establecer mecanismos financieros para equilibrar costos entre el IMSS y el ISSSTE. El proyecto iniciará la credencialización y comenzará a mostrar resultados a partir de enero de 2027, acompañado de: El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, detalló que la credencial servirá como identificación general y podrá utilizarse para acceder a: El nuevo esquema contempla integrar al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los servicios médicos de Pemex en una red coordinada, con el objetivo de garantizar atención gratuita a la población. Según Clark, la estrategia busca mejorar el acceso y la cobertura mediante el uso conjunto de la infraestructura pública. Se trata de un cambio estructural sin precedentes en el país, al unificar servicios que hoy operan por separado. Las autoridades federales señalaron que el despliegue será progresivo: comenzará en zonas urbanas y posteriormente se extenderá al resto del país, con la finalidad de consolidar un sistema en el que las personas puedan acceder a servicios de salud sin limitaciones entre instituciones.