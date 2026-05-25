El Gobierno ofrece apoyo económico a través del programa Sembrando Vida, el cual garantiza el acceso a un apoyo bimestral de 6,450 pesos a personas adultas que residen en zonas rurales con rezago social. Se trata de una asistencia económica clave para quienes disponen de al menos 2.5 hectáreas para establecer sistemas agroforestales.

Además del apoyo económico, el programa ofrece insumos (como semillas, plantas y herramientas) y asesoría técnica continua para fomentar un manejo sustentable de las parcelas, según los lineamientos de la Secretaría del Bienestar.

Conoce los detalles de este programa social y accede al dinero, en caso de cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades.

El Gobierno pagará 6,450 pesos a todos los trabajadores de este rubro: es a través del Banco del Bienestar y con pocos requisitos (foto: archivo).

¿Cuáles son los beneficios del programa Sembrando Vida?

En el día a día, los beneficiarios participan en Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), espacios donde reciben capacitación, comparten experiencias y cuentan con el acompañamiento de especialistas que los asesoran en cuestiones importantes, tales como:

Diversificación productiva

Conservación de suelos

Aprovechamiento del agua

Técnicas de siembra

El objetivo principal es fortalecer el bienestar de quienes se dedican a la agricultura, promover la autosuficiencia alimentaria, recuperar ecosistemas degradados y reactivar la vida comunitaria mediante parcelas productivas que incorporen árboles frutales, especies maderables y cultivos asociados.

¿Cómo inscribirse en el programa Sembrando Vida?

En contraste con otros programas, Sembrando Vida no dispone de un registro en línea. La incorporación se realiza de forma presencial mediante asambleas ejidales o comunales convocadas por la Secretaría del Bienestar cuando el programa se lleva a cabo o se expande en una localidad.

Durante dichas reuniones se presentan las normativas de operación, se efectúa un prerregistro con los datos personales y los de la parcela y en un posterior momento, personal técnico procede a realizar una visita de verificación para constatar:

Superficie disponible

Legalidad de la posesión

Condiciones agroecológicas del terreno

Si la parcela cumple con los criterios establecidos, el individuo interesado firma su incorporación y comienza a recibir el apoyo bimestral de 6,450 pesos, el cual es depositado a través del Banco del Bienestar.

Requisitos para ingresar al programa Sembrando Vida

Los ciudadanos que deseen participar en el programa social deben adherirse a las siguientes condiciones: