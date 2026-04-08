En el marco de la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la Secretaría de Bienestar, dio a conocer los detalles para la obtención de la Credencial del Servicio Universal de Salud. Este proceso busca consolidar la federalización de los servicios sanitarios y garantizar el acceso efectivo a la atención médica para los sectores más vulnerables de la población. El registro está dirigido inicialmente a las personas de 85 años o más. Según informó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, el objetivo es ambicioso: “Se espera que en este periodo registremos máximo de 2.000.000 de personas de este grupo etario”. Para lograrlo, el Gobierno Federal ha dispuesto una infraestructura masiva a lo largo del territorio nacional para atender a los solicitantes. La funcionaria destacó que el operativo contará con una cobertura estratégica en las zonas donde el sistema de salud ya ha sido federalizado. “Vamos a colocar 2059 módulos en estos 47 municipios que son las capitales y las 16 alcaldías de la CDMX”, puntualizó Montiel Reyes, enfatizando que este es el primer paso de un despliegue mayor. El proceso arrancará en las 23 capitales de las entidades federativas que han integrado sus servicios de salud al modelo federal, además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Es importante destacar que, en el caso específico del Estado de México, el trámite comenzará exclusivamente en la ciudad de Toluca. Las sedes principales son: Para mantener el orden y evitar aglomeraciones en los más de 2,000 módulos, la atención se realizará de lunes a sábado en un horario de 9:00 am a 5:00 pm, siguiendo estrictamente la letra del primer apellido del interesado. Para completar el trámite de manera exitosa, los adultos mayores o sus auxiliares deben presentarse con la documentación completa en original y copia. Las autoridades recalcaron que contar con la CURP certificada es un paso indispensable para la validación del registro en el sistema del Servicio Universal de Salud. Con esta nueva credencial, el Gobierno de México busca unificar el padrón de beneficiarios y facilitar el acceso a consultas, medicamentos y estudios clínicos. Se recomienda a la población consultar la ubicación exacta de su módulo en el sitio oficial gob.mx/bienestar antes de acudir a la cita programada.