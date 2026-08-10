Oficial | La licencia de conducir tendrá una vigencia de 6 años: qué conductores podrán tramitarla

El Congreso de Baja California, México, aprobó en abril de este año una modificación en el artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos que modifica los esquemas de vigencia para las licencias de conducir, permitiendo a los automovilistas, motociclistas y choferes particulares o profesionales renovar u obtener su documento con una validez extendida de hasta seis años.

Esta medida legislativa busca agilizar la gestión gubernamental, disminuir los costos recurrentes y reducir la carga burocrática para la ciudadanía. Aunque el anuncio aplica exclusivamente para esta entidad federativa, establece un precedente importante en materia de movilidad y regulación vial local.

La licencia de conducir ahora tendrá vigencia de hasta 6 años para estos conductores. Freepik

Ahora la licencia de conducir tendrá vigencia de 6 años, pero solo para estas personas

De acuerdo con las autoridades de Baja California, quienes cuenten con una licencia de conducir estándar, con vigencia de 3 años, ahora podrán presentarla y renovarla por 6 años más.

Durante el análisis del dictamen, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Christian Fabrizio Del Castillo Miranda, se detalló que la reforma tiene como objetivo disminuir la carga administrativa y económica que implican los trámites para la ciudadanía.

Cuáles serán los nuevos plazos de vigencia y precios para las licencias de conducir en Baja California

El ajuste tarifario contempla diversas escalas en función de la duración de la licencia y la categoría del vehículo:

Automovilistas

Vigencia de 1 año: 500 pesos.

Vigencia de 3 años: 901 pesos.

Vigencia de 6 años: 1,622 pesos.

Motociclistas

Vigencia de 1 año: 300 pesos.

Vigencia de 3 años: 732 pesos.

Vigencia de 6 años: 1,622 pesos.

Chofer profesional:

Vigencia de 1 año: 700 pesos.

Vigencia de 3 años: 1,502 pesos.

Vigencia de 6 años: 2,702 pesos.

Nuevas reglas para las licencias de conducir en Baja California: todo lo que debes saber. Fuente: Shutterstock.

Descuentos e incentivos en reposición por extravío o robo

El nuevo ordenamiento incluye esquemas de apoyo económico en el costo de reposición para los usuarios que pierdan su documento o sufran un robo durante el periodo de validez:

Licencias de 1 año : reposición sin costo.

Licencias de 3 años : descuento del 50 % si la reposición se tramita dentro de los primeros 12 meses de expedición.

Licencias de 6 años: descuento del 50 % si el trámite de reposición se efectúa dentro de los primeros 24 meses de vigencia.

Cómo tramitar la licencia de conducir en Baja California

Para tramitar una licencia de conducir en Baja California, los interesados tienen dos opciones:

En línea

Para tramitar la licencia de conducir en línea, los interesados deben ingresar en la Secretaría de Movilidad. Allí, tendrán que escoger el tipo de trámite: expedición, revalidación, reposición o baja.

Presencial

Para tramitar la licencia de conducir de forma presencial, las personas interesadas deben ingresar a la Secretaría de Movilidad, agendar una cita y presentarse en las oficinas de Recaudación de Rentas en la fecha y hora seleccionadas.

Una vez en el lugar, el personal tomará las 10 huellas digitales y una fotografía. Además, se aplicarán los exámenes teórico y práctico de manejo.