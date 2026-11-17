La disposición contempla una excepción para aquellas situaciones en las que el conductor no pueda avanzar hacia delante. Fuera de ese supuesto, superar los 30 metros en reversa constituye una infracción.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una restricción específica para los conductores que necesiten realizar una maniobra en reversa. La norma señala que no pueden circular en reversa más de 30 metros, salvo que no sea posible avanzar hacia delante.

La disposición forma parte de las reglas de circulación que deben cumplir los conductores de vehículos motorizados en la Ciudad de México. Su incumplimiento puede generar una multa económica y un punto en la licencia para conducir.

Esta regla no es una nueva disposición, sino una obligación contemplada en el Reglamento de Tránsito vigente.

Atención: qué dice el Reglamento de Tránsito sobre circular en reversa

El Artículo 11, fracción XIII, establece que está prohibido “circular en reversa más de treinta metros, salvo que no sea posible circular hacia delante”.

La disposición contempla una excepción para aquellas situaciones en las que el conductor no pueda avanzar hacia delante. Fuera de ese supuesto, superar los 30 metros en reversa constituye una infracción.

La regla forma parte de un artículo que establece distintas prohibiciones para los conductores de vehículos, entre ellas circular por zonas restringidas, rebasar en determinadas condiciones y realizar maniobras que puedan afectar la circulación.

Cuánto cuesta la multa por circular más de 30 metros en reversa

El mismo Artículo 11 establece que los conductores de vehículos motorizados que incumplan la fracción XIII serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Con la UMA diaria de 2026, de 117.31 pesos, las sanciones quedan de la siguiente manera:

5 UMA: $586.55.

7 UMA: $821.17.

10 UMA: $1,173.10.

Además de la multa económica, la infracción implica un punto en la licencia para conducir.

Cuando la infracción sea captada mediante sistemas tecnológicos, el reglamento establece que se aplicará un punto a la matrícula vehicular.

El mismo Artículo 11 establece que los conductores de vehículos motorizados que incumplan la fracción XIII serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Shutterstock

Cuándo está permitido circular en reversa

La norma establece una excepción concreta a la prohibición. Un conductor puede realizar una maniobra de reversa de más de 30 metros cuando no sea posible circular hacia delante.

Por lo tanto, la regla no impide cualquier maniobra en reversa, sino que fija un límite de 30 metros para esta forma de circulación y contempla una excepción cuando las condiciones de la vía hacen imposible avanzar en sentido contrario.