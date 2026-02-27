El ranking de Henley & Partners cuenta con la validación exclusiva de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Esta clasificación global de pasaportes abarca, según H&P, “199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje”. El pasaporte es el documento de identificación internacional para las personas que se desplazan desde su país de origen hacia otros destinos. Dependiendo del pasaporte que poseas, podrás acceder a ciertos países sin necesidad de visa. El pasaporte México, de acuerdo con la más reciente publicación del Índice de Pasaportes Henley, se posicionó en el puesto número 23, quedando nuevamente fuera del top 20 de los pasaportes más poderosos que permiten el ingreso sin visa a un mayor número de destinos. Para el cierre del 2025, México se ubicó en el puesto 23 con 157 destinos sin visa, lo que representa una disminución de cuatro destinos en comparación con el 2024, cuando alcanzó 161 y 159 en el 2023, evidenciando así una reducción en la fortaleza del pasaporte mexicano ante el mundo. El análisis del Índice de Pasaportes Henley revela que un total de 69 naciones requieren que un ciudadano portador de un pasaporte mexicano obtenga una visa o un permiso consular previo para poder ingresar a su territorio. En el caso de México, al igual que otros países como Argentina y Chile, cuentan con el “acceso sin visa al espacio Schengen de Europa”. Ostentando el puesto número 15, Chile tiene el pasaporte más poderoso de Latino América con 175 destinos sin visa, seguido por Argentina en el puesto número 18 con 169 destinos sin visa.