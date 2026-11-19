Esto significa que, cuando los hijos faltan o no pueden cumplir con la obligación alimentaria, los nietos pueden quedar obligados a proporcionar alimentos a sus abuelos. (Representación creada con IA)

Por orden del Código Civil Federal, los hijos tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus padres cuando estos los necesiten. La norma también establece qué ocurre cuando los hijos no pueden cumplir con esa responsabilidad: la obligación puede pasar a los descendientes más próximos en grado, es decir, a los nietos.

Esta disposición forma parte de las reglas sobre obligaciones alimentarias entre familiares. El Código establece que estas obligaciones deben analizarse de acuerdo con las necesidades de quien recibe los alimentos y las posibilidades económicas de quien debe proporcionarlos.

Qué dice el Código Civil sobre la obligación de los hijos con sus padres

El artículo 304 del Código Civil Federal establece que “los hijos están obligados a dar alimentos a los padres”. La misma disposición señala que, a falta o por imposibilidad de los hijos, la obligación corresponde a los descendientes más próximos en grado.

Esto significa que, cuando los hijos faltan o no pueden cumplir con la obligación alimentaria, los nietos pueden quedar obligados a proporcionar alimentos a sus abuelos, siempre dentro de los supuestos previstos por la legislación.

El Código también contempla la obligación en sentido inverso. El artículo 303 establece que los padres deben proporcionar alimentos a sus hijos y que, a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estén más próximos en grado.

Qué incluyen los alimentos y cómo se determina la obligación

El concepto de alimentos no se limita a la comida. El artículo 308 del Código Civil Federal establece que comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad. En el caso de los menores, también incluye los gastos de su educación primaria y para que aprendan algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

Además, el artículo 311 establece que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con las posibilidades de quien debe darlos y las necesidades de quien debe recibirlos. Por eso, el Código no fija una cantidad única que todos los hijos o nietos deban pagar.

Según el artículo 311, se establece que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con las posibilidades de quien debe darlos y las necesidades de quien debe recibirlos. Shutterstock

Cuando son varias las personas obligadas y todas tienen posibilidades para cumplir, el artículo 312 establece que el juez repartirá el importe entre ellas en proporción a sus haberes. El artículo 313 agrega que, si solo algunos pueden pagar, la obligación se reparte entre ellos y, si solo uno tiene posibilidades, esa persona debe cubrirla.

Quiénes pueden quedar obligados si los hijos no pueden hacerlo

De acuerdo con los artículos 304 y 305 del Código Civil Federal, el orden previsto por la legislación contempla:

Hijos: tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus padres.

Descendientes más próximos en grado: pueden asumir la obligación cuando los hijos faltan o no pueden cumplirla.

Hermanos: ante la falta o imposibilidad de ascendientes o descendientes, la obligación puede recaer en los hermanos de padre y madre; a falta de ellos, en los que sean solo de madre, y luego en los que sean solo de padre.

Otros parientes colaterales: si faltan los anteriores, la obligación puede alcanzar a los parientes colaterales dentro del cuarto grado.

La obligación alimentaria también puede terminar en determinados supuestos. El artículo 320 establece, entre otros casos, que cesa cuando quien debe proporcionar los alimentos carece de medios para cumplir o cuando quien los recibe deja de necesitarlos.

La misma disposición contempla otros supuestos, como cuando quien recibe los alimentos comete una injuria, falta o daño grave contra quien debe proporcionarlos, cuando la necesidad proviene de su conducta viciosa o de su falta de aplicación al trabajo, o cuando abandona sin consentimiento y sin causa justificada la casa de quien le proporciona los alimentos.