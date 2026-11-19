En esta noticia Vitro prepara su salida de la Bolsa Mexicana de Valores

Vitro, fabricante de vidrio en el que el inversionista David Martínez mantiene inversiones, alista una Oferta Pública de Adquisición (OPA) donde espera adquirir hasta 19.7 millones de acciones propias, equivalentes a 4.21% de sus títulos en circulación, que tiene como objetivo cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores y deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con un prospecto de colocación, la propuesta contempla un precio de MXN$4.5853 por acción, inferior a los MXN$4.95 en los que cerraron sus títulos el 18 de noviembre en el mercado bursátil mexicano. Esto representa un descuento de 7.37% respecto a su última cotización.

El precio de adquisición se determinó con base en el valor de cotización de los títulos, calculado mediante el promedio ponderado por volumen de las operaciones realizadas durante los últimos 30 días en que se negociaron las acciones, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, explica el documento.

De acuerdo con documento, entregado a la plaza bursátil, la empresa pretende comprar hasta 19.7 millones de acciones ordinarias, correspondientes a las series A, clases I y II, de un total de 470.2 millones de títulos en circulación.

El monto máximo de la operación asciende a 90.5 millones de pesos, considerando la adquisición de la totalidad de las acciones contempladas en la oferta.

Vitro prepara su salida de la Bolsa Mexicana de Valores

Se espera que la OPA comience el 20 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 17 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido en el aviso. La liquidación de las acciones que participen en la operación está prevista para el 21 de diciembre.

La intención de cancelar el listado de Vitro fue aprobada durante una asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 13 de noviembre de 2026.

El documento también refiere que el 13 de marzo de este año se celebró un convenio entre accionistas que representaban 450.2 millones equivalentes a aproximadamente 95.79% de los títulos en circulación, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Vitro es una emisora considerada de baja bursatilidad. En lo que va del año, las acciones de la fabricante de vidrio acumulan una caída de casi 16%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En el último año, Farmacias Benavides anunció que continuará con el proceso para cancelar sus acciones. Otras empresas que anunciaron OPAs se encuentra Traxión y ARA aunque sin intenciones de deslistar sus acciones.