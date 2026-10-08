Potencia y desarrollo nacional: el Ejército Mexicano comienza a operar los nuevos vehículos tácticos multipropósito "Holkan".

México avanza en la renovación de su parque vehicular militar con el desarrollo del Holkan, un nuevo modelo destinado a sustituir progresivamente parte de los Humvee con más de 15 años de servicio. El proyecto contempla la adquisición de 1,200 vehículos tácticos no blindados multipropósitos, de acuerdo con el 2.º Informe de Actividades 2025-2026 de la Secretaría de la Defensa Nacional .

Las unidades fueron desarrolladas por la Dirección General de Industria Militar junto con la Dirección General de Transportes Militares y están pensadas para el transporte de personal y apoyo a las operaciones y reconocimientos del Ejército Mexicano en distintas zonas de México.

¿Qué son los nuevos vehículos Holkan de México?

Los Holkan son vehículos tácticos no blindados multipropósito desarrollados por la Dirección General de Industria Militar. El proyecto busca incrementar las capacidades operativas y logísticas del Ejército Mexicano mediante un vehículo multipropósito y ligero.

La presentación de este desarrollo ocurrió el 19 de febrero de 2026, durante la ceremonia por el 113.º aniversario del Ejército Mexicano, realizada en el predio La Célula, en Oriental, Puebla, donde se encuentra instalada parte de la industria militar mexicana.

Un día después, el 20 de febrero de 2026, se formalizó el contrato para la adquisición de 1,200 unidades destinadas al programa de sustitución de vehículos Humvee con más de 15 años de servicio.

La Sedena contempla 1,200 unidades del Holkan, un vehículo táctico no blindado multipropósito desarrollado junto con la industria militar. Gobierno de México

¿Para qué utilizará el Ejército Mexicano estos vehículos?

El objetivo principal es contar con un vehículo ligero que pueda utilizarse para el transporte de personal, operaciones militares y tareas de reconocimiento en diferentes áreas geográficas y zonas urbanas.

De acuerdo con la información publicada por México Aeroespacial, el Holkan puede transportar hasta 12 tripulantes y está pensado para que los diferentes mandos territoriales dispongan de un vehículo multipropósito para sus actividades.

La renovación también forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el parque vehicular de las Fuerzas Armadas. Justamente, el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, contempla como línea de acción el desarrollo de un vehículo multipropósito y ligero para incrementar las capacidades operativas, logísticas y administrativas del parque vehicular del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

¿Qué características tiene el Holkan?

Entre las principales especificaciones del vehículo táctico incorporado al Ejército Mexicano, se encuentran:

Tracción 4x4 para desplazarse en diferentes tipos de terreno

Motor Mercedes-Benz diésel con una potencia de 222 HP.

Transmisión de ocho velocidades, disponible en configuración estándar o automática

Capacidad de carga de 4 toneladas

Tanque de combustible de 145 litros de diésel

Sistema de frenos neumáticos con ABS

Capacidad para transportar hasta 12 personas, de acuerdo con la configuración descrita

Diseño destinado a misiones de transporte, apoyo táctico y reconocimiento.

La producción del Holkan en México

Aunque el proyecto está vinculado con la industria militar mexicana y la carrocería del vehículo es de fabricación nacional, existen componentes de origen extranjero. En ese sentido, Infodefensa reportó que el Holkan utiliza un chasis Mercedes-Benz Special Trucks FGA 9.5.

Ahora bien, el programa no implica que los 1,200 vehículos vayan a retirar de manera inmediata a todos los Humvee utilizados por el Ejército Mexicano. Solamente se busca cambiar a los modelos con más de 15 años de servicio.