El SAT hizo un llamado a todas las personas y empresas interesadas a presentar la solicitud correspondiente para que no pierdan esta oportunidad de quedar al día.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México amplió el tiempo máximo para las solicitudes de los contribuyentes que están en mora y quieren regularizar sus adeudos fiscales.

En un reciente comunicado oficial, el SAT informó que recibirán hasta el 31 de octubre del 2026 los pedidos de regularización de adeudos de los contribuyentes, con el fin de que puedan pagar sus deudas fiscales por medio del Programa de Regulación Fiscal 2026 y así recibir hasta un 100% de reducción en las multas, gastos y recargos por ejecución.

Disminución de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. SAT

Programa de Regulación Fiscal 2026 se extiende hasta el 31 de octubre pero el pago en dos tiempo no

Hacienda y el SAT aclararon que si bien el Programa de Regulación Fiscal 2026 tendrá vigencia hasta el 31 de octubre del 2026, el acceso al beneficio del pago en dos parcialidades solo seguirá vigente hasta el próximo jueves 15 de octubre.

“ El SAT invita a las personas y empresas interesadas a presentar la solicitud correspondiente para que no pierdan esta oportunidad ”, señaló el ente regulador fiscal en su comunicado.

El Programa de Regulación Fiscal 2026 está dirigido a estos perfiles fiscales

Si tienes deudas con el SAT y haces parte de estos perfiles fiscales, puedes aprovechar los descuentos y beneficios del Programa de Regulación Fiscal 2026.

Personas o empresas cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos.

Contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.

Que estén sujetos a facultades de comprobación.

Con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El pago en dos parcialidades será hasta el 15 de octubre. SAT

Requisitos generales para acceder a los descuentos del Programa de Regularización Fiscal 2026

El programa impulsado por Hacienda permite solicitar disminuciones de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución a contribuyentes elegibles.

Tener ingresos totales en 2024 de hasta 300 millones de pesos. Contar con adeudos fiscales susceptibles de regularización. Tener adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad. Estar sujeto a facultades de comprobación. Contar con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la ANAM. Que los adeudos correspondan al ejercicio fiscal 2024 o anteriores. Presentar la solicitud en línea en el Portal del SAT o en una oficina del SAT. Si se realiza en línea, enviar un escrito libre desde Mi Portal, utilizando RFC y Contraseña.

Una vez autorizada la disminución, pagar dentro de los plazos establecidos en instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE.

Programa de Regularización Fiscal 2026: deudas que aplican al beneficio

Atención, porque los adeudos o saldo en mora que fueron generados en el ejercicio 2024 o antes y que ya fueron determinados por el Servicio de Administración Tributaria deberán cumplir algunas condiciones para aplicar al programa. Según lo detallado por el SAT, estas sus condiciones particulares

Contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias, así como recargos y gastos de ejecución.

Multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Multas con agravantes.

El acceso al Programa de Regulación Fiscal 2026 se puede dar presencial en las oficinas del SAT de cada localidad o bien por medio del Portal del SAT siguiendo estos tres pasos: Ingresar a sat.gob.mx, luego enviar el escrito libre desde Mi portal, únicamente se necesita RFC y Contraseña, y por último, señaló el SAT, esperar la respuesta y realizar su pago en los plazos establecidos.