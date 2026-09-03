La Fuerza Aérea Mexicana renovará la flota de transporte militar en 2028: los aviones rebasarán los 600 km/h y serán orgullo nacional

La modernización de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ya ha puesto en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos mediante la incorporación de los nuevos C-130J-30 Super Hércules, una aeronave de transporte táctico que se considera la versión más avanzada de la emblemática familia Hércules.

Este programa no solo se propone renovar una flota que ha acumulado décadas de servicio, sino también fortalecer las capacidades logísticas, humanitarias y operativas de la nación. Con prestaciones mejoradas, mayor capacidad de carga y una velocidad que supera los 600 km/h, estos aviones se perfilan como una pieza fundamental para las operaciones aéreas de México en los años venideros.

La Fuerza Aérea Mexicana renovará la flota de transporte militar en 2028: los aviones rebasarán los 600 km/h y serán orgullo nacional Lockheed Martin

México hace historia como el primer país latinoamericano en operar este avión

La Fuerza Aérea Mexicana incorporará el C-130J-30 Super Hércules, la variante más reciente producida por la compañía estadounidense Lockheed Martin. La entidad ha confirmado oficialmente la adquisición, indicando que México se erigirá como el primer país de América Latina en operar esta versión de la aeronave de transporte táctico.

Esta aeronave presenta significativas mejoras en comparación con las generaciones anteriores del Hércules, abarcando mayor potencia, un alcance extendido, superior eficiencia en el consumo de combustible y una capacidad incrementada para el transporte de carga y personal.

La Fuerza Aérea Mexicana renovará la flota de transporte militar en 2028: los aviones rebasarán los 600 km/h y serán orgullo nacional Lockheed Martin

¿Cómo son y qué capacidades ofrecen los nuevos aviones de transporte táctico de la Fuerza Aérea Mexicana?

Uno de los aspectos más relevantes de esta aeronave es su capacidad para superar los 600 km/h, lo que le otorga la posibilidad de llevar a cabo misiones tácticas y logísticas con una eficiencia operativa superior. Asimismo, la variante C-130J-30 incluye un fuselaje alargado que proporciona aproximadamente 4,6 metros adicionales de espacio en la carga, en comparación con el modelo estándar.

Entre sus principales capacidades se destacan:

Transporte táctico de personal y carga.

Operaciones de ayuda humanitaria y asistencia en desastres naturales.

Misiones de búsqueda y rescate.

Evacuaciones médicas y despliegue logístico de emergencia.

Transporte de vehículos, equipos militares y suministros estratégicos.

La multinacional estadounidense sostiene que el C-130J es capaz de llevar a cabo hasta 20 tipos distintos de misiones, lo que le asegura un lugar como una de las plataformas de transporte militar más versátiles a nivel global.

¿Cuántas aeronaves recibirá México?

En ese contexto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, proclamó la ampliación de la flota durante una ceremonia oficial vinculado al regreso del agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”.

Asimismo, destacó la relevancia de los vuelos de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana, subrayando que se verá fortalecida la flota aérea de dicha fuerza armada con dos aviones C-130 Super Hércules con capacidad de carga de 21 toneladas cada uno.

Finalmente, este anuncio se añade a la adquisición previamente confirmada por Lockheed Martin, que comunicó el ingreso de México al programa internacional del C-130J Super Hércules.

La relevancia de esta incorporación radica en que permitirá reemplazar de manera gradual a los veteranos C-130 que la Fuerza Aérea Mexicana ha utilizado durante más de cinco décadas. Según la empresa con sede en Maryland, la decisión aprovechará la vasta experiencia de las tripulaciones mexicanas con la familia Hércules, lo que facilitará la transición hacia una plataforma mucho más moderna sin comprometer la interoperabilidad ni la capacidad operativa.

Adicionalmente, México pasará a formar parte de una comunidad internacional compuesta por 25 operadores del C-130J, así como de una flota mundial que supera las 560 aeronaves entregadas.

La información proporcionada por el gobierno mexicano y replicada por medios especializados establece que la entrega del primer C-130J-30 está programada para 2028, lo cual representa el inicio del proceso de renovación de la flota de transporte militar.

Con esta incorporación, México se inclina hacia una aeronave de última generación, diseñada para afrontar retos militares, logísticos y humanitarios. Gracias a su velocidad que supera los 600 km/h, su capacidad para transportar hasta 21 toneladas y su avanzada tecnología, el C-130J Super Hércules se configura como uno de los principales emblemas de la modernización de la Fuerza Aérea y como un activo estratégico para las próximas décadas.