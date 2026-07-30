La Sedena impulsa ascensos y reformas que modernizan al Ejército y refuerzan la seguridad nacional. Fuente: Shutterstock.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer el estado de fuerza de ambas instituciones mediante la incorporación de jóvenes que contribuyan a las tareas de seguridad, apoyo a la población y defensa que realizan las Fuerzas Armadas en todo el país.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la 31 Zona Militar y el 13 Batallón de Infantería, con base en Rancho Nuevo, puso en marcha una campaña de reclutamiento dirigida a hombres y mujeres mayores de edad interesados en integrarse al Ejército Mexicano o a la Guardia Nacional.

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Convocatoria de la Sedena al Servicio Militar Obligatorio

De acuerdo con la Sedena, quienes se incorporen contarán con diversos beneficios, entre ellos:

Seguro de vida Atención médica Estabilidad laboral Posibilidades de desarrollo profesional Otras prestaciones durante su servicio

Las autoridades militares han convocado a individuos de entre 18 y 29 años a informarse sobre las oportunidades de ingreso. Los interesados podrán recibir información en los módulos dispuestos en el centro de San Cristóbal de Las Casas, así como en instalaciones militares y de la Guardia Nacional.

Requisitos para el Servicio Militar

Para participar, se establecen diversos requisitos, entre los cuales se incluyen ser mexicano de nacimiento, tener entre 18 y 29 años, estar soltero y no residir en unión libre. Además, los aspirantes deben cumplir con la estatura mínima requerida, siendo esta de 1.56 metros para las mujeres y 1.63 metros para los hombres.

Igualmente, se deberá presentar documentación vigente que incluya:

Credencial para votar CURP actualizada Acta de nacimiento certificada Comprobante de estudios de nivel medio superior o superior Constancia de residencia

Las autoridades aclararon que no se admitirán aspirantes con tatuajes visibles en el rostro, el cuello o las manos.

Finalmente, se comunicó por parte de los encargados del reclutamiento que las personas interesadas podrán presentarse directamente en las instalaciones de la 31 Zona Militar, localizadas en Rancho Nuevo, en un horario que va de las 08:00 a las 15:00 horas, donde recibirán una orientación completa acerca del proceso de ingreso.