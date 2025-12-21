La llegada del 21 de diciembre marca en el calendario el inicio de una nueva estación del año tanto para las regiones que se encuentran en el hemisferio norte como las del hemisferio sur.

Particularmente aquellos países ubicados en la zona norte del ecuador, como México, experimentarán durante esta fecha el día más corto del año ante el comienzo del solsticio de invierno. Checa todos los detalles sobre qué significa y la hora exacta en que ocurrirá.

¿Qué significa el solsticio de invierno?

La llegada del solsticio de invierno marca en el calendario astronómico el comienzo de la temporada más fría del año. Se trata de un evento conocido como el “día más corto del año”, debido a que es la jornada con menor cantidad de horas luz solar y mayor tiempo de oscuridad.

¿A qué hora ocurrirá el solsticio de invierno en México? (Foto: Archivo)

Este fenómeno se produce por la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que es de aproximadamente 23.4 grados con respecto a su órbita alrededor del Sol.

Este factor es central para entender por qué se producen las estaciones del año, ya que provoca que los hemisferios reciban distintas cantidades de luz solar a lo largo del calendario.

¿Cómo se desarrollan las estaciones del año?

En este sentido, las estaciones del año se organizan de la siguiente manera:

Por ejemplo, entre marzo y septiembre , el hemisferio norte se inclina hacia el Sol, lo que da lugar a la primavera y el verano , época donde las temperaturas son más cálidas

Por su parte, desde septiembre a marzo , la inclinación se invierte, lo que conduce a un descenso de las temperaturas que implican el comienzo del otoño y el invierno.

¿A qué hora ocurre el solsticio de invierno?

La llegada del invierno, en términos generales, se da cada 21 de diciembre en el hemisferio norte. Particularmente en México, el fenómeno dio comienzo a las 9:03 h. tiempo del centro del país.

Cabe destacar que mientras se da inicio a la temporada de temperaturas más frías en la zona Norte a la línea del Ecuador, en el hemisferio sur se da comienzo al verano.

Contrariamente a lo que ocurre en esta época en los países como México, aquellos Estados del hemisferio Sur experimentan el “día más largo del año”, una jornada marcada por una mayor cantidad de horas de luz solar.