La antesala de las fiestas decembrinas se da en un contexto de grandes expectativas por parte de la comunidad académica mexicana, que espera con ansias la llegada del receso invernal.

En este sentido, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene actualizado el calendario escolar con las fechas de las vacaciones, por lo que se aconseja tomar nota del día a partir del cual no deberán asistir a las aulas.

¿Cuándo darán comienzo las vacaciones de invierno en México?

Cada año lectivo, la Secretaría de Educación Pública de México difunde el calendario de clases con el cual se regirán las instituciones públicas de todos los niveles. Cabe destacar que en el mismo se incluyen las fechas consideradas feriados y descansos obligatorios, así como también días festivos.

¿Cuándo caen las vacaciones de invierno en México? (Foto: Archivo). Fuente: Shutterstock Aliaksandr Bukatsich

El esquema de fechas con el cual se rige el organismo público establece dos períodos de receso escolar: las vacaciones de verano y las de invierno.

Durante el transcurso de diciembre, los estudiantes de todo el país tendrán la posibilidad de disfrutar de un período de descanso que comprenderá las fiestas de Navidad y Año nuevo, consideradas como feriados obligatorios.

Según detalla el calendario escolar, el receso invernal dará comienzo el lunes 22 de diciembre , por lo que a partir de esa fecha los estudiantes no tendrán que asistir a las aulas.

¿Cuándo terminas las vacaciones de invierno en México?

En función de la información que compartió la entidad gubernamental, las vacaciones de invierno están programadas para tener una duración aproximada de dos semanas.

En este aspecto, el calendario del ciclo lectivo 2025-2026 establece que el receso invernal culmine el 9 de enero del próximo año.

De esta manera, el retorno a las aulas para los alumnos de la República Mexicana se encuentra programado para el lunes 12 de enero.