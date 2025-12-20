El calendario bancario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, establece que el 25 de diciembre es día inhábil para las entidades financieras sujetas a su supervisión, por lo que los bancos deberán cerrar sucursales y suspender operaciones.

Esta medida no es nueva, pero sí se suma a otros cierres obligatorios del periodo decembrina, motivo por el cual la CNBV recomendó a los usuarios prever con anticipación pagos, trámites y movimientos bancarios que requieran atención presencial.

Cierran todos los bancos salvo uno.

Banco Azteca operará el 25 de diciembre con horario normal

Banco Azteca confirmó que mantendrá abiertas todas sus sucursales el 25 de diciembre, ya que no se alinea al calendario bancario general y opera los 365 días del año sin interrupciones.

La institución bancaria señaló que su horario de atención será de 9:00 a 21:00 horas y que los clientes podrán realizar depósitos, pagos, envíos de dinero, apertura de cuentas, solicitud de préstamos y compra de dólares.

Precauciones para clientes de bancos que sí cerrarán en Navidad

La CNBV recomendó a los usuarios de bancos que suspenderán actividades tomar previsiones, ya que no habrá atención en ventanilla ni trámites presenciales durante el día inhábil del 25 de diciembre.

Aunque los cajeros automáticos y plataformas digitales seguirán operando, algunas transacciones podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil, por lo que se aconseja programar pagos y transferencias con anticipación.