El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, confirmó la apertura de nuevos registros para el programa Vivienda para el Bienestar, una modalidad de crédito enfocada en facilitar el acceso a una casa propia con pagos fijos y accesibles.

De acuerdo con la información difundida por el propio Infonavit, este crédito está diseñado para trabajadores que buscan dejar de pagar renta y comenzar a construir patrimonio, con condiciones claras y requisitos mínimos de antigüedad laboral e ingresos.

Infonavit confirma nuevos registros para Vivienda para el Bienestar y así puedes aprovecharlo. Gobierno de México

Requisitos para acceder al crédito de Vivienda para el Bienestar

Para poder registrarse en este esquema de financiamiento, el Infonavit solicita cumplir con ciertos criterios básicos que garantizan la viabilidad del crédito y la estabilidad del pago mensual.

Estos requisitos están pensados para trabajadores formales que buscan adquirir su primera vivienda y no cuentan con un financiamiento previo del Instituto.

Tener al menos 6 meses de antigüedad labora l

Percibir un salario mensual de entre 8 mil 400 y 16 mil 900 pesos

No contar con otro crédito vigente del Infonavit

Más beneficios con los créditos Infonavit. Gobierno de México

Más beneficios del crédito Infonavit para tu primer hogar

Adicional la compra de vivienda con mensualidades fijas, el crédito Infonavit ofrece condiciones accesibles que brindan certeza financiera a los trabajadores durante todo el plazo del financiamiento.

El programa busca que más personas puedan acceder a una vivienda propia, evitando incrementos inesperados en los pagos y promoviendo un esquema de crédito justo, alineado con los ingresos reales del trabajador.