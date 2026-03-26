Con un desembolso de más de u$s 3 millones, Valle Nevado, el principal destino de ski de Chile, ya prepara la temporada de invierno 2026. El centro inició un plan de renovación que combina nuevas opciones de alojamiento, mayor superficie esquiable y mejoras en infraestructura para elevar la experiencia de los visitantes. La apertura, prevista entre el 19 de junio y el 4 de octubre -sujeta a condiciones climáticas-, estará marcada por la incorporación de Aconcagua Ski Residences, un complejo de 39 residencias privadas con capacidad para hasta siete huéspedes, así como por la integración operativa con el centro La Parva, que permitirá acceder a ambas montañas con un solo pase. A esto se suman inversiones en nieve artificial, modernización de andariveles y nuevo equipamiento para el mantenimiento de pistas, junto con una programación que incluirá eventos gastronómicos, semanas temáticas y experiencias de bienestar. “Para la temporada 2026 estamos introduciendo mejoras importantes que amplían la experiencia general en la montaña para nuestros visitantes”, señaló Dominique Rudloff, Gerente General de Valle Nevado. “Desde nuevos alojamientos ski-in/ski-out hasta una mejor conectividad en la montaña, estas inversiones continúan fortaleciendo la posición de Valle Nevado como un destino para esquiadores”, agregó. Entre las mejoras adicionales para la temporada 2026 se encuentra la ampliación del sistema de nieve artificial, trabajos de modernización en los andariveles Góndola y Prado, y nuevo equipamiento de pisado de pistas para mantener condiciones consistentes durante todo el invierno. El resort también ha renovado su programa de arriendo de equipos con equipamiento y tecnología actualizados para mejorar la experiencia de rental. Además, la programación de invierno de Valle Nevado incluirá semanas temáticas para familias, eventos gastronómicos y de vino, y experiencias enfocadas en bienestar, con un calendario completo que será anunciado antes del inicio de la temporada. La operación de andariveles está programada diariamente entre las 9 y las 17, sujeto a condiciones climáticas.